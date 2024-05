ATV bate em viatura policial depois que policial bloqueia intencionalmente o caminho

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um homem dirigindo um ATV pousou no hospital depois que um policial bloqueou intencionalmente seu caminho na estrada – o que forçou o cara a bater no para-brisa… e as pessoas estão divididas.

Isso aconteceu recentemente em New Haven, CT – onde um policial estava percorrendo uma trilha estreita em um parque que é tecnicamente aberto apenas para pedestres… isso depois de reclamações de que pessoas estavam dirigindo lá ilegalmente, incluindo quadriciclos e veículos off-road. .

Enquanto o policial avança lentamente pela estrada, ele passa por famílias e outros transeuntes caminhando na direção oposta… e alguns segundos depois, ele vê um ATV voando em sua direção.

O policial toma uma decisão rápida de virar seu veículo para a faixa da esquerda e para… bloqueando o caminho do motorista do ATV. O motorista do ATV não consegue parar a tempo e bate no veículo do policial. Ele é jogado para o lado após um forte impacto que quebra o vidro.

O homem não identificado foi hospitalizado com ferimentos graves – e sua condição exata não é clara. Enquanto isso, a polícia de New Haven saiu e defendeu as ações de seu oficial.

Eles dizem que o policial fez isso de propósito para proteger os pedestres e ciclistas por quem acabara de passar – pois sentiu que o ATV estava indo perigosamente rápido e correndo o risco de atropelá-los.

Outros, no entanto, recuaram… dizendo que esse policial poderia ter matado o cara e que não está claro se ele iria bater em alguém. De qualquer forma, a polícia de New Haven está ao lado do homem.