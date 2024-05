Austin contrata o ala ganês Osman Bukari do Red Star Belgrado

O extremo internacional de Gana, Osman Bukari, se juntará ao Austin FC em uma transferência do Red Star Belgrade, anunciou o time da Major League Soccer na quinta-feira.

Bukari, 25, se junta a Austin com um contrato garantido de 3 anos e meio como uma das contratações de Jogador Designado do time, com opção para 2028. A mudança ocorre uma semana depois de Austin dispensar o Jogador Designado Emiliano Rigoni e comprar o restante do Contrato garantido do argentino de mais de US$ 2 milhões nesta temporada. Rigoni marcou seis gols em 51 partidas pelo Austin.

Bukari passou as últimas duas temporadas no Red Star Belgrado, marcando 25 gols e fazendo 20 assistências, enquanto o clube conquistava campeonatos consecutivos da liga sérvia e copas da Sérvia consecutivas. Ele também marcou três gols em 17 partidas pela seleção de Gana, inclusive na Copa do Mundo de 2022.

“Osman é um extremo rápido e técnico, com uma capacidade comprovada de marcar golos e assistências, competindo em alguns dos mais altos níveis do futebol de clubes”, disse o diretor desportivo do Austin FC, Rodolfo Borrell. “Estamos confiantes de que ele causará um impacto imediato para nós.”