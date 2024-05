Austin Reaves, do Lakers, carda 76, mas não se classifica para o evento Korn Ferry

Muitos atletas profissionais jogam golfe durante a entressafra, mas o guarda do Los Angeles Lakers, Austin Reaves, deu um passo adiante, tentando se qualificar para um evento no Korn Ferry Tour.

Ele ficou aquém, no entanto, acertando 76 no Willow Creek Golf Club em Knoxville, Tennessee, na segunda-feira e perdendo a qualificação para o Knoxville Open por 11 tacadas.

“Você realmente não pode comparar nada com isso”, disse Reaves, de acordo com PGATour.com. “Estava nervoso, vou dizer isso, mas foi muito divertido. Estava no primeiro tee tremendo um pouco, não acertei uma boa bola, mas fora isso foi muito divertido jogar algum golfe competitivo.”

Reaves é um ávido jogador de golfe que não jogava um evento competitivo desde o ensino médio. Ele disse ao Los Angeles Times que o plano foi concretizado rapidamente.

“Eu estava deitado no sofá outro dia e estava entediado, e liguei [my friend Trent Swaim] e disse ‘Encontre-me um qualificador de segunda-feira por aqui'”, disse Reaves.

Ele disse ao jornal que seu jogo curto, especificamente sua tacada, fez a diferença para conseguir um placar melhor.

Reaves disse que estava saindo dos primeiros 67 anos e tinha grandes expectativas. Ele fez birdie em seu primeiro buraco, mas seus nove primeiros incluíam três bogeys consecutivos. No geral, ele disse que foi uma ótima experiência, mas que daria a si mesmo um B-menos.

Reaves completou recentemente sua terceira temporada com o Lakers, com média de pontos (15,9), rebotes (4,3) e assistências (5,5).