Austin Rogers aplaude ‘Jeopardy!’ da cultura pop, diz que o programa democratiza

TMZ. com

Austin Rogers não está torcendo o nariz para a cultura pop “Jeopardy!” spin-off … dizendo que fãs de curiosidades como ele são legais com o jogo tradicional – mas há uma nova geração de fãs por aí.

Alcançamos o “Jeopardy!” campeão esta semana em seu bar Gaf West em Nova York… e tivemos que perguntar a ele o que ele acha do novo jogo focado em entretenimento que chegará ao Amazon Prime.

Rogers diz que adora a democratização de seu jogo de perguntas e respostas favorito… mencionando que as pessoas têm interesses e bases de conhecimento diferentes – e isso é algo para comemorar, não para denegrir.

Claro, o bar do AR organiza suas próprias noites de curiosidades bem conhecidas… e ele diz que tenta diversificar as perguntas para que todos que comparecem possam se sentir bem com seu desempenho – então, fazer uma versão totalmente nova como essa faz sentido para Austin.