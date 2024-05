Austin Vanderford bate palmas para Dillon Danis, Paige VanZant se junta a ele

Ta tensão é altíssima como antigamente Bellator lutador Austin VanderfordchamaDillon Danis em uma defesa ardente de sua esposa, Paige VanZant. Este conflito crescente assumiu o centro das atenções depois VanZantem uma entrevista sobre sua estreia no boxe com Desajustadosrotulou Danis como não um “verdadeiro lutador.” Danis respondeu na plataforma social X, ameaçando provocativamente expor segredos do passado isso poderia comprometer o casamento de VanZant.

Respondendo às provocações, Vanderford acessou o Instagram com um desafio direto, “Dillon, cara… vamos apenas lutar. Você parece chateado com os comentários de Paige. Temos o mesmo peso. Podemos boxear ou fazer o que você quiser.” Ele também previu que Danis descartaria o desafio citando a menor presença de Vanderford nas redes sociais.

Em uma reviravolta picante, VanZant retaliou as insinuações de Danis sobre seu passado em Las Vegas, afirmando em Instagram“É hilário que você pense que provocar drama vai lhe render uma briga com meu marido. A única lembrança que tenho de você em Las Vegas é você fazendo papel de bobo, me perguntando algo totalmente ridículo na frente de todo mundo no retiro do UFC.“

Paige VanZant ataca ferozmente Dillon Danis e expõe como ele é um “pedaço de merda”

Continuando sua barragem, VanZant disse, “Foi você quem mencionou Vegas, Dillon. Agora, é melhor você provar suas histórias, porque tudo que me lembro é de rejeitá-lo publicamente.”

Vanderford também não se conteve, acrescentando, “Estou cansado desses guerreiros do teclado. Se Danis for tão durão quanto afirma, ele me encontrará no ringue em vez de se esconder atrás de seus tweets. Vamos ver se ele consegue lutar tão bem quanto fala.”

Essa luta passará das redes sociais para o ringue?

Falarfamoso por seu presença implacável nas redes sociaisanteriormente emaranhado com Noiva de Logan Paul, Mother Studyo que levou a um ação judicial alegando sofrimento emocional devido à trollagem incessante de Danis.

Em meio a essa confusão on-line, Vanderford está de olho em um retorno à ação, e um confronto potencial com Danis poderia estar nas cartas. Ambos os lutadores se envolveram em ações menos competitivas recentemente- Danis foi desclassificado em uma luta de boxe contra Logan Paulo Outubro passado.

O mundo dos esportes agora está observando de perto, ansioso para ver se esse confronto vai avançar das redes sociais ao ringuetransformando palavras acaloradas em confrontos físicos.