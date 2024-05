Austrália entre os países que a NFL está procurando como sede de jogos

NASHVILLE, Tenn. – A Austrália está entre os países que a NFL está procurando como potenciais anfitriões para jogos da temporada regular para a temporada de 2025 e além.

Peter O’Reilly, chefe de assuntos internacionais da NFL, disse terça-feira nas reuniões de primavera da liga que a Austrália está entre os mercados em discussão. A liga anunciou recentemente que uma NFL Academy será inaugurada em setembro na Gold Coast, na Austrália.

“A Austrália está entre um conjunto, e não é um conjunto pequeno de mercados, que estamos olhando”, disse O’Reilly.

O’Reilly observou que a Austrália tem uma forte base de fãs da NFL e parceiros de mídia e que tanto o Philadelphia Eagles quanto o Los Angeles Rams têm direitos de mercado global lá.

Ele atualizou os proprietários da NFL sobre os países que os dirigentes da liga consideram possíveis anfitriões. A NFL anunciou em fevereiro, antes do Super Bowl, que a lista de jogos internacionais da temporada de 2025 contará com um jogo no icônico Estádio Santiago Bernabeu, do Real Madrid.

A NFL vem expandindo sua presença internacional nos últimos anos, com os proprietários votando em dezembro para autorizar a liga a sediar oito jogos internacionais a cada temporada. A liga anunciou na semana passada os quatro jogos internacionais em Londres e na Alemanha, juntamente com todo o calendário de 2024.

Filadélfia abre a temporada recebendo o Green Bay Packers em São Paulo, Brasil, no dia 6 de setembro.

Dublin, na Irlanda, também está entre os mercados considerados para futuros jogos da NFL. Os dirigentes da liga visitarão os mercados neste verão como parte do processo, avaliando o apoio dos torcedores, os estádios e os locais que os times poderão usar antes do jogo.

O’Reilly disse que esses detalhes são apenas parte do que a liga considera ao escolher uma cidade-sede.

“Quando você começa a falar sobre Ásia, Pacífico e Austrália, você fala sobre distância e logística e o componente futebolístico disso”, disse O’Reilly. “Portanto, esses fatores são reais. Mas nosso papel é realmente olhar para o globo, ver onde a base de fãs é forte e fazer diligência, fazer as avaliações.”