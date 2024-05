Avião Boeing 737 pega fogo no Senegal após tentativa fracassada de decolagem

Reproduzir conteúdo de vídeo





Mais um avião Boeing voltou a ser notícia depois de vários acidentes nos últimos meses – e desta vez… terminou com a aeronave parcialmente pegando fogo… e pessoas correndo para salvar suas vidas.

Confira esta filmagem selvagem que mostra um 737 inclinado para fora de uma pista no aeroporto Blaise Diagne, perto da capital Dakar, na quinta-feira – e mais importante… mostra chamas saindo do motor esquerdo enquanto equipes de emergência correm para apagar o fogo .

É bastante dramático, pois você pode realmente ver as pessoas fugindo do local enquanto correm para sair do avião – e sim, é um pânico absoluto… apropriadamente, considerando o que está acontecendo.

Não está claro o que exatamente causou a queda do avião – ou a que altura ele subiu no ar antes de voltar à Terra – mas a aeronave teria derrapado em uma área de mato próxima… e as fotos resultantes são chocantes .

Você pode ver o motor esquerdo totalmente queimado… e embora um bom número dos 78 passageiros a bordo tenham ficado feridos – não parece que alguém foi hospitalizado e ninguém morreu também.

Os voos do aeroporto foram suspensos enquanto os investigadores investigavam a causa. É claro que isso é preocupante à luz do que está acontecendo com os aviões fabricados pela Boeing em geral.



