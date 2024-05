Bad Bunny em um bar gay? Suposto vídeo da cantora com outro homem vazou

Kconhecido por suas letras explícitas e por ser um dos artistas mais ouvidos internacionalmente, Coelho Mau está acostumado a estar sob os olhos do público e ser o assunto das redes sociais.

Porém, é nas redes sociais que começou a circular um vídeo que parece mostrar o porto-riquenho curtindo a companhia de outro homem em um bar.

PETA afirma que o cavalo de concerto de Bad Bunny parece estressado e sem vontade de participar

Na última segunda-feira, 13 de maio, a comunidade X (antigo Twitter) começou a enviar viral um vídeo compartilhado pelo usuário @porqueTTrag.

Mostra um homem com feições muito parecidas com as de Coelho Mau dançando e trocando abraços e beijos com outra pessoa do mesmo sexo em um bar em Nashville, Tennessee (Estados Unidos).

Assim que as imagens foram divulgadas, os usuários ficaram divididos em suas reações. Por um lado, há quem defenda que se trata simplesmente de alguém muito parecido que procura Coelho Maualguém cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio.

O fato da pessoa estar de boné e a pouca iluminação do local dificultam saber se é mesmo o cantor ou não.

É realmente o Coelho Mau?

Por outro lado, outros sustentam que é Coelho Mau e, de facto, alguns acrescentam que o boné que usa foi visto em diversas ocasiões em algumas das suas mais recentes aparições públicas.

Existe outra teoria nas redes sociais que insiste que é o cantor, mas que a pessoa que ele está abraçando é seu irmão, Bisael.

No entanto, a pessoa que supostamente Coelho Mau no vídeo beija o outro homem no pescoço, então esta última teoria parece discutível, para dizer o mínimo.

Alguns usuários, no entanto, foram ainda mais longe e compartilharam uma publicação do TMZ na qual Coelho Mau é visto saindo de um show na Bridgestone Arena, no Tennessee.

No vídeo, o porto-riquenho usava as mesmas roupas que supostamente usou naquela noite no local gay.