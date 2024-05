Barcelona 2 x 0 Real Sociedad (13 de maio de 2024) Análise do jogo

O Barcelona recuperou o segundo lugar na LaLiga com uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Real Sociedad na segunda-feira, graças a um gol de Lamine Yamal no primeiro tempo e um pênalti tardio de Raphinha.

A equipe de Xavi Hernandez ultrapassou o Girona e alcançou 76 pontos, um a mais que o rival catalão, que perdeu pontos no empate de 2 x 2 de sexta-feira com o Alavés.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

O Real Madrid já garantiu o título da liga, com 90 pontos faltando três jogos para o fim.

“Ainda há um longo caminho a percorrer. Será uma batalha até o fim. O Girona é muito forte”, disse o zagueiro do Barcelona, ​​Inigo Martinez, à Movistar.

“Agora está nas nossas mãos. Penso que a equipa é muito boa. Três pontos valiosos. Cometemos alguns erros na primeira parte. Na segunda parte penso que podíamos ter finalizado mais cedo”.

Yamal colocou o Barcelona à frente aos 40 minutos, quando acertou em cheio após passe de Ilkay Gundogan, após uma rápida fuga para seu quinto gol na LaLiga nesta temporada.

Lamine Yamal, do Barcelona, ​​comemora após marcar um gol contra o Real Sociedad na LaLiga.

“Foi um jogo importante para recuperar o segundo lugar e temos que tentar fazer com que seja uma semana de nove pontos”, disse Yamal, de 16 anos, referindo-se aos próximos jogos.

“O Real esteve muito bem na primeira parte, mas depois conseguimos melhorar. Houve um bom sentimento em toda a equipa.”

O pênalti cobrado por Raphinha nos acréscimos selou a vitória dos donos da casa após revisão do VAR para handebol, deixando o time basco na sétima colocação com 54 pontos, um atrás do Real Betis na última vaga da Liga Europa.

“O Real sempre dificulta as coisas para nós. Eles são sempre muito organizados, agressivos, você não cria perigo para eles”, disse Xavi aos repórteres. “É uma vitória importante para nós. Fizemos um bom jogo no geral.”