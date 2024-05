Barcelona afasta o humilde Almeria graças a dois gols de Fermin Lopez

Barcelona ficou com quatro pontos de vantagem na corrida pelo segundo lugar em LaLiga EA SPORTS depois de uma vitória por 2 a 0 sobre o Almeria no Power Horse Stadium na noite de quinta-feira.

Fermín Lopez foi a estrela do Blaugrana, abrindo o placar no primeiro tempo e depois marcando o segundo após o reinício Os homens de Xavi conquistou confortavelmente os três pontos da viagem à Andaluzia.

Xavi fez quatro alterações desde a vitória sobre o Real Sociedad na segunda-feira, com três jogadores com 17 anos ou menos – Lamine Yamal, Hector Fort e Pau Cubarsi – nomeado na escalação inicial.

O Almeria conquistou apenas duas vitórias durante toda a temporada antes do início da competição, e o time já rebaixado fez o que pôde para incomodar o Barcelona diante de seus torcedores.

José BretãoPA

Mas as coisas começaram mal quando o lateral-esquerdo Forte entrou com o pé direito, fez um lançamento sublime para o poste mais distante e houve Fermín Lopez ir para casa passando pelos indefesos Luís Maximiano depois de apenas 14 minutos.

Era Sexto de López O gol da temporada da LaLiga, apesar de ser titular apenas 12 partidas no meio-campo, com o jovem de 21 anos se mostrando mais útil a cada jogo pelo Xavi.

Pouco tempo depois, o Almeria deveria ter empatado quando Lázaro colocou Leão Batista através de um a um com Marc-André ter Stegenmas o brasileiro de alguma forma não conseguiu acertar o alvo.

Já tendo conseguido uma habilidade escandalosa, o jovem de 16 anos Lamine Yamal quase dobrou a vantagem do Barça pouco antes da meia hora, apenas para acertar a trave de um ângulo apertado.

Almería paga por desperdiçar chances

Depois foi a vez dos donos da casa acertarem na trave antes do apito do intervalo, com Jonathan Viera alimentando Adri Embarba dentro da área e o chute do extremo acertou na trave para manter intacta a estreita vantagem do Blaugrana.

Carlos BarbaEFE

Após o intervalo, muitos esperavam que o Barça assumisse o controle do jogo. Mas com 48 minutos no relógio, apenas Lozano saberá como ele disparou 12 metros depois Cubarsi desapropriara Viera.

O ritmo da partida diminuiu a partir daí, com o Barcelona marcando o segundo e quase garantindo a vitória aos 66 minutos. Sérgio Roberto fez uma corrida galopante pela esquerda, e seu cruzamento rasteiro foi habilmente disparado para casa por Fermin Lopez para dobrar a contagem dele e do Barcelona.

O golo acabou com as já escassas hipóteses de recuperação do Almería, com os minutos finais a decorrerem com pouco alarde, com a equipa da casa a cair para a 23ª derrota na campanha. Quanto ao Barcelona, ​​parece pronto para terminar em segundo lugar graças a uma vantagem de quatro pontos sobre o Girona, faltando apenas duas partidas para o final.