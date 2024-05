Barcelona considera contratações de Simons e Guido, dizem fontes

O Barcelona está considerando a contratação de Guido Rodríguez e Xavi Simons, mas a decisão final sobre qualquer contratação não poderá ser tomada até que o clube saiba quanto dinheiro poderá investir neste verão, disseram fontes à ESPN.

Rodríguez, 30 anos, está sem contrato com o Real Betis neste verão e estará disponível como agente livre. O Barça está empenhado em fortalecer o seu meio-campo, com o treinador Xavi Hernández a atribuir as dificuldades desta temporada à falta de equilíbrio no meio do campo.

A prioridade de Xavi é adicionar um meio-campista defensivo ao elenco – além da contratação de Rodríguez – e também há interesse em Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, e em Martín Zubimendi, da Real Sociedad, embora ambos recebam valores significativos. O meio-campista do Everton, Amadou Onana, também está vinculado.

Simons, de 21 anos, passou esta temporada emprestado ao time alemão do RB Leipzig e deve retornar ao Paris Saint-Germain neste verão.

No entanto, o internacional holandês – um médio-ofensivo que passou pela academia do Barça antes de se transferir para o PSG em 2019 – poderá estar novamente disponível por empréstimo na próxima época.

Guido Rodríguez emergiu como um alvo do Barcelona neste verão. Imagens DAX/NurPhoto via Getty Images

Embora transferências e empréstimos gratuitos devam estar ao alcance do Barça quando a janela de transferências abrir, o clube catalão ainda não tem certeza de qual será o seu orçamento para os entrantes.

Eles excedem em mais de 200 milhões de euros (216 milhões de dólares) o limite anual de gastos imposto pela LaLiga, que está atualmente fixado em pouco mais de 200 milhões de euros. Isso significa que eles só podem gastar uma porcentagem do que arrecadam em taxas de transferência ou economizar em salários ao contratar novos jogadores.

Fontes disseram à ESPN que espera que o limite aumente para a próxima temporada, à medida que o Barça trabalha em várias formas de arrecadar dinheiro.

Eles estão otimistas em reduzir a massa salarial, assinar um acordo melhorado com a Nike e demitir vários jogadores, a começar pelos que estão emprestados e não fazem parte dos planos do técnico Xavi.

O Barça estava em uma posição semelhante no verão passado e isso significou que o único jogador a chegar por uma taxa foi Oriol Romeu, que veio do Girona por 3,5 milhões de euros (3,7 milhões de dólares), mas pode ser transferido neste verão. Outros jogadores, como Ilkay Gündogan, ingressaram como agentes livres.

Vitor Roque chegou em janeiro por um valor inicial de 31 milhões de euros (33 milhões de dólares), que poderá potencialmente subir para 60 milhões de euros (65 milhões de dólares), mas só está inscrito até ao final da temporada devido às restrições financeiras do clube e ao seu futuro. é objeto de muito debate.

O atacante brasileiro jogou apenas 13 vezes desde que ingressou, e seu agente pediu mais minutos ou uma transferência definitiva para outro lugar. Com Xavi relutante em usá-lo, ele pode ser um jogador que sairá neste verão, embora fontes tenham dito à ESPN que todas as decisões importantes foram adiadas até o final da temporada da LaLiga neste mês.

O Barça também ouvirá ofertas para grande parte do seu elenco, incluindo o zagueiro Ronald Araújo, conforme noticiado anteriormente pela ESPN, se isso lhes permitir investir em outro lugar.

Portanto, o planeamento da próxima janela de transferências depende de uma série de factores e fontes detalham como a equipa de recrutamento – liderada pelo director desportivo Deco – se está a preparar para vários cenários, com Rodríguez e Simons entre as opções potencialmente de baixo custo.