Barcelona debate futuro de Xavi em reviravolta caótica, dizem fontes

O Barcelona está debatendo mais uma vez o futuro de Xavi Hernández menos de um mês depois que o presidente Joan Laporta e o próprio técnico anunciaram em entrevista coletiva que o catalão continuaria por pelo menos mais uma temporada, disseram fontes à ESPN.

A versão oficial do Barcelona é que nada mudou, mas fontes disseram à ESPN “não descarta” a demissão de Xavi e insistem que Laporta nunca confiou no treinador.

Outra fonte disse que há uma disputa interna no clube sobre a continuidade de Xavi porque, embora algumas vozes sejam a favor de sua permanência, Laporta está sob pressão há semanas, tanto de dentro de sua própria diretoria quanto de fora do clube, para se separar do clube. treinador.

A equipe de Xavi está tentando minimizar a tensão e pedindo “calma”, mas, segundo fontes disseram à ESPN, ainda não recebeu nenhuma informação da diretoria sobre sua possível saída, apesar de as especulações terem começado antes da vitória de quinta-feira por 2 a 0 sobre o Almeria.

Fontes próximas a Laporta e Xavi não se surpreendem com este novo rumo dos acontecimentos porque veem o presidente como uma pessoa que lidera o clube pelo lado “emocional”.

Nesta ocasião, o gatilho que precipitou as novas dúvidas de Laporta sobre a continuidade de Xavi foi a conferência de imprensa antes do jogo contra o Almeria, em que o treinador catalão se referiu às dificuldades financeiras que dificultam as tentativas do Barça de conquistar troféus.

Posteriormente, Laporta não viajou com a equipa para Almería, como normalmente teria feito. Fontes disseram que ele está avaliando se Xavi deve continuar no cargo, com diversas influências internas e externas pressionando para que o técnico seja demitido.

Xavi, de 44 anos, anunciou em janeiro seus planos de deixar o cargo no final da temporada, mas deu meia-volta nessa decisão no mês passado, apesar da eliminação do Barça na Liga dos Campeões e da derrota para o Real Madrid na LaLiga, que deixou o Blaugrana à beira de uma campanha sem troféus.

A decisão veio após uma reunião com Laporta em sua casa, em Barcelona, ​​mas fontes afirmam que o discurso de Xavi na quarta-feira foi diferente do otimismo que ele demonstrou ao presidente naquela noite de abril.