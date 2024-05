Barcelona demite Xavi; Hansi Flick está no caminho certo para substituí-lo

Xavi Hernández deixará o cargo de técnico do Barcelona após o último jogo da temporada, no domingo, informou o clube em comunicado na sexta-feira.

Uma fonte disse à ESPN que o ex-técnico do Bayern de Munique e da Alemanha, Hansi Flick, está “no caminho certo” para substituí-lo.

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, reuniu-se com Xavi após o treino de sexta-feira para confirmar a decisão do clube sobre a mudança de direção.

A mudança ocorre apenas um mês depois de Xavi e Laporta anunciarem em entrevista coletiva conjunta que o técnico catalão cumpriria seu contrato, que vai até 2025, apesar de já ter planejado deixar o cargo neste verão.

“O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, comunicou a Xavi Hernández que não continuará como treinador na temporada 2024-25”, disse o Barcelona em comunicado.

“O encontro aconteceu no campo de treinamento com a presença do vice-presidente Rafa Yuste, dos diretores esportivos Deco e dos assistentes de Xavi, Óscar Hernández e Sergio Alegre.

“O Barcelona quer agradecer a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma à sua inigualável carreira como jogador e capitão da equipa principal, e deseja-lhe tudo de melhor no futuro.

“Xavi comandará o jogo de domingo contra o Sevilla, naquele que será seu último jogo como técnico.

“Nos próximos dias, o Barcelona irá revelar a nova estrutura técnica para a equipa principal.”

Xavi Hernández foi nomeado treinador do Barcelona em 2021, mas agora deverá deixar o clube pelo qual disputou mais de 700 jogos como jogador. Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Flick, 59, está desempregado desde que deixou o cargo na Alemanha em 2023, mas impressionou a hierarquia do Barça nas negociações, com a ESPN relatando esta semana que ele emergiu como o principal candidato para substituir Xavi.

O técnico do Barça B, Rafa Márquez, e o técnico cessante do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, também foram considerados, mas uma fonte disse que as negociações com a equipe de Flick já estão avançadas.

Xavi anunciou em janeiro que deixaria o cargo no final da temporada, embora tenha feito uma reviravolta em abril, revelando que ficaria e cumpriria seu contrato. A decisão foi tomada após uma reunião com Laporta, mas o presidente do Barça mudou de ideias e decidiu procurar uma mudança de rumo.

Laporta ficou irritado com os comentários feitos por Xavi na semana passada sobre as dificuldades financeiras que o clube enfrenta no mercado de transferências, embora fontes tenham acrescentado que o presidente nunca foi totalmente convencido pelo ex-internacional espanhol.

Fontes disseram repetidamente à ESPN esta semana que Xavi e sua equipe não receberam nenhuma informação oficial sobre seu futuro, embora já suspeitassem há algum tempo que estavam vivendo seus últimos dias no Barça.

Resta saber como Xavi se separará do clube. Anteriormente, ele estava disposto a renunciar ao último ano de seu contrato, mas dada a mudança nas circunstâncias, as fontes não confirmaram nem negaram se ele pedirá o pagamento pelo ano restante de seu contrato.

Xavi, que disputou mais de 700 partidas pelo Barça como jogador, assumiu o comando em 2021 e na temporada passada liderou o Blaugrana ao primeiro título da LaLiga desde 2019.

Enquanto isso, Flick é admirado há muito tempo por Laporta. Em maio de 2021, a ESPN revelou que o Barça contatou a equipe de Flick para saber sua disponibilidade, mas o então técnico do Bayern já havia se comprometido com a seleção alemã e o clube decidiu, portanto, manter Ronald Koeman.

A situação é diferente desta vez, com Flick desempregado desde que foi demitido pela Alemanha em setembro de 2023. Antes de comandar a Alemanha, Flick levou o Bayern à tripla em 2020, derrotando o Barça por 8-2 a caminho da vitória na Liga dos Campeões.

Grande parte da sua carreira de treinador foi passada a trabalhar como adjunto de Joachim Löw na selecção alemã, função que desempenhou quando a Alemanha conquistou o Campeonato do Mundo em 2014.