Barcelona quer Hansi Flick se Xavi for demitido, dizem fontes

Hansi Flick emergiu como um dos principais candidatos para assumir o comando do Barcelona caso Xavi seja demitido, mas o clube catalão não tomará uma decisão final até que o presidente Joan Laporta se junte ao treinador em uma reunião marcada para a próxima semana, disseram fontes à ESPN.

Fontes disseram que o técnico da segunda equipe do Barça, Rafael Márquez, e Thomas Tuchel, que deixou o Bayern de Munique no final da temporada, também estão na lista. Roberto De Zerbi também foi vinculado após sua saída de Brighton.

A ESPN revelou quarta-feira que o diretor esportivo do Barça, Deco, e Bojan, coordenador de futebol do clube, foram a Londres em viagem de trabalho.

Relatos da mídia espanhola afirmam que Deco e Bojan foram à capital inglesa para se encontrarem com Flick e seu agente.

A ESPN não conseguiu confirmar a realização de uma reunião presencial, mas várias fontes disseram que houve contactos com Flick e que o ex-técnico do Bayern é uma das “opções mais sérias” para substituir Xavi caso ele folhas.

Hansi Flick dirigiu recentemente a seleção alemã. Jürgen Fromme – firo sportphoto/Getty Images

Enquanto isso, outras fontes disseram à ESPN que Xavi e sua equipe ainda não receberam nenhuma informação oficial sobre seu futuro, mas já suspeitam há algum tempo que estão vivendo seus últimos dias no Barça.

Fontes próximas de Xavi não confirmaram nem negaram se o treinador vai pedir o pagamento pelo resto do ano do seu contrato e insistiram que o treinador catalão quer continuar na função, sem que ninguém lhes tenha dito que a intenção do clube é diferente.

No entanto, se Xavi pedir o pagamento daquele ano, ambas as partes terão que negociar um acordo financeiro e isso poderá complicar ainda mais a decisão de Laporta, uma vez que, como informou a ESPN, a delicada situação financeira do clube foi uma das razões pelas quais decidiram manter Xavi na posição.

De uma forma ou de outra, Laporta há muito considera Flick um potencial treinador do Barcelona.

Em maio de 2021, a ESPN revelou que o Barça contatou a equipe de Flick para saber sua disponibilidade, mas o então técnico do Bayern já havia se comprometido com a seleção alemã e o clube decidiu, portanto, manter Ronald Koeman.

Agora Flick está sem equipe e Laporta pode aproveitar o excelente relacionamento com seu agente, Pini Zahavi, que também representa Robert Lewandowski, para finalmente realizar seu desejo de ter um técnico alemão no banco do Barça.

Tuchel, que também está desempregado, é outra alternativa enquanto Márquez ainda aguarda notícias sobre seu futuro.

Márquez encerra seu contrato com o Barcelona Athletic no dia 30 de junho e, conforme noticiou a ESPN, até poucos dias atrás ninguém lhe havia oferecido oficialmente uma renovação na função.