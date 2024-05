Barcelona recupera o segundo lugar após derrotar o Real Sociedad

Gaveia de Lamine Yamal e Rapinhagave Barcelona crucial, mas pouco inspirador, Vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad quando eles voltaram acima do Girona na corrida para terminar atrás do Real Madrid em LaLiga.

O gol de abertura do jogo veio quando o ala de 16 anos finalizou habilmente de dentro da área e no canto inferior esquerdo após Ilkay Gundogan passou a bola pelas pernas de uma camisa azul e branca. Seguiu-se um giro sublime e uma passagem reversa de Roberto Lewandowski também em um gol muito bonito.

Raphinha encerrou com uma finalização cool de pênalti indo para a esquerda do goleiro após o VAR chamar de handebol. O goleiro seguiu no caminho certo, mas não conseguiu se aproximar, já que o Barcelona venceu por 2 a 0.

A primeira grande chance do jogo foi a favor dos visitantes, porém, como Mikel Oyarzabal encontrado Sheraldo Becker na área, mas o jogador de 29 anos só conseguiu atirar de perto.

Francesc AdelantadoMARCA

A Real Sociedad teve então um gol anulado por impedimento. Becker continuou a causar estragos aos 23 minutos. Foi uma decisão apertada do juiz de linha e o atacante ficou se sentindo mal.

O Barcelona então cresceu no jogo como Pedro acertou a trave aos 38 minutos antes Gundogan só poderia atirar à queima-roupa com a chance de dar a liderança ao seu lado antes de poupar seus próprios rubores momentos depois, ajudando Yamal.

O segundo tempo tornou-se então muito chato, embora ambos os lados tivessem chances de mudar o placar. Raphinha teve um chute forte negado aos 65 minutos, enquanto Brais Mendez poderia ter nivelado, mas só conseguiu atirar ao lado.

Kubo então teve uma boa chance aos 73 minutos antes Ferran Torres deveria ter marcado quatro minutos depois. Yamal então tentou marcar seu segundo gol no jogo, mas escapou por pouco do poste mais distante, antes de Raphinha garantiu três pontos-chave para Os homens de Xavi.

Joan MonfortPA

Gundogan é suspenso no próximo jogo do Barcelona

Gundogan foi um dos três jogadores que entraram na disputa sabendo que se recebessem outro cartão amarelo perderiam o 36º jogo da temporada contra o Almería, na terça-feira, 16 de maio.

Os outros dois foram Andreas Christensen e Oriol Romeumas a dupla conseguiu passar ilesa a partida do Real Sociedad e estará totalmente disponível para os dois últimos jogos, desde que não receba o cartão vermelho.