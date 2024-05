Barron Trump é ouvido falando pela primeira vez na festa de Mar-a-Lago

O jovem de 18 anos foi recentemente capturado em vídeo conversando com um convidado enquanto eles participavam de um evento formal em um salão de baile na propriedade de seu pai em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida.

Confira o pequeno clipe… Barron, parecendo elegante em um terno, é ouvido dizendo ao homem: “Impressionado com isso”, antes de apertar sua mão. Barron então disse mais alguma coisa, mas suas palavras eram inaudíveis, embora você possa ouvir sua voz profunda.

É a primeira vez que o público realmente ouve a voz estrondosa de barítono do adolescente… que, aliás, tem cerca de 1,80m agora!

Durante anos, as pessoas se perguntaram sobre o filho do ex-presidente, que geralmente evitava os holofotes. Embora ele tenha estado presente em muitas sessões fotográficas enquanto seu pai estava na Casa Branca, mas não quis falar em vídeo.

Vários usuários de mídia social comentaram sobre a interação do vídeo de Barron, dizendo que ele se parecia com um de seus irmãos, Dom Jr.ou o personagem Greg do programa de sucesso da HBO, “Succession”.