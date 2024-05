Barron Trump se forma no ensino médio, Donald e Melania olham com orgulho

Donald Trump fez uma pausa em seu julgamento criminal em Nova York e em sua campanha presidencial para comemorar um marco importante… seu filho Barrãoformatura do ensino médio.

O ex-prez e esposa, Melania Trumpestiveram presentes na cerimônia de formatura da Oxbridge Academy em West Palm Beach na sexta-feira … onde assistiram com orgulho enquanto seu filho recebia seu diploma.

Donald e seu sogro, Viktor Knavsforam vistos acenando para Barron … que se elevava acima de seus colegas e professores enquanto usava um boné e vestido azul marinho, bem como uma estola vermelha.

Os planos de Barron para a faculdade ainda não foram revelados… com seu pai dizendo anteriormente que as escolhas do adolescente mudaram devido aos protestos anti-Israel que ocorreram nos campi dos EUA.

Trump recebeu permissão para assistir à formatura de Barron… como juiz Juan Merchan já havia cancelado os procedimentos do julgamento para sexta-feira.

Lembre-se, 45 está sendo julgado por supostamente falsificar registros comerciais em um esforço para esconder um pagamento secreto a seu ex-advogado, Michael Cohenfeito para estrela pornô Daniels tempestuoso.

O julgamento ainda não atrapalhou os esforços de reeleição de Trump… já que o empresário é o presumível candidato republicano para as eleições presidenciais de novembro. Trump deve voar para Minnesota ainda na sexta-feira… lá ele falará no jantar Lincoln-Reagan do Partido Republicano.

Barron é o filho mais novo de Trump, o único com a terceira esposa, Melania. Ele já acolheu filhos Donald Jr. dar Éricoassim como filha Ivankacom sua primeira esposa, a falecida Ivana Trump. Mais tarde ele teve uma filha Tiffany com a segunda esposa, Marla Maples.