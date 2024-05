Basquete feminino de fantasia – os que sobem e caem de Liz Loza

A única constante nos esportes (e na vida) é a mudança. Embora a consistência seja fundamental para uma estratégia vencedora, muitas vezes o fluxo e refluxo da produção não podem ser evitados.

Acompanhar os intermináveis ​​altos e baixos ao longo de 40 jogos e quase quatro meses pode se tornar uma operação inebriante. Segmentar a jornada, no entanto, em atualizações semanais permite que os gestores vivam (e joguem) no agora.

Isso é exatamente o que minha coluna Risers and Fallers pretende realizar, à medida que utilizamos o banco de dados de métricas da ESPN para uma análise mais aprofundada dos números.

Risers

DiJonai Carrington, G, Connecticut Sun (58,6% escalado, +52,6)

O Sun está em alta e Carrington também. Qualquer dúvida sobre a rotação da guarda do time parece ter sido respondida, principalmente pelo jogo sólido do jogador de 26 anos. Carrington registrou agora o mesmo número de partidas como titular em 2024 do que nas três temporadas anteriores na liga. Com média de mais de 34 minutos por partida, Carrington continua sendo um ponto focal do ataque de Connecticut, gerenciando o segundo maior número de tentativas de field goal (46) do time.

A formada em Baylor (por meio de Stanford) se manteve firme contra Caitlin Clark e companhia na noite de segunda-feira. Sua eficiência na quadra caiu (38,5%), mas ela continuou registrando pontos de dois dígitos e exibindo suas proezas defensivas, coletando pelo menos 4 rebotes em três tentativas consecutivas. Como resultado, as ações de fantasia de Carrington dispararam, presenteando os investidores de fantasia com uma média superior a 28 pontos de fantasia por jogo. Ainda disponível em mais de 40% das ligas, Carrington parece ser o acréscimo de isenção mais cobiçado desta temporada… e um dos primeiros candidatos ao Prêmio de Jogador Mais Melhorado do W.

Karlie Samuelson, F, Washington Mystics (51,1% escalado, +28,9)

De um início tardio a outro, esta subida é fantástica. Samuelson postou uma campanha de carreira, depois de conseguir um papel inicial em Los Angeles no ano passado. Havia grandes esperanças de que ela carregasse esse impulso (que vem aumentando desde que o produto Stanford entrou na liga em 2018) como membro do Mystics nesta temporada. Foram apenas três jogos, mas a jogadora de 29 anos vem arrasando, estabelecendo-se como uma líder de equipe versátil.

Segundo em tempo de jogo e produção, atrás apenas de Ariel Atkins, Samuelson tem média de 29,3 minutos, 12,7 pontos e 1,7 roubos de bola por jogo. Embora sua primeira partida em 2024 tenha caído um pouco, ela se recuperou de forma brilhante, registrando 31 pontos, 5 rebotes, 8 assistências e 4 roubadas de bola em suas duas últimas partidas. Sem surpresa, Samuelson trabalhou no centro da cidade, afundando pelo menos três 3s em esforços consecutivos (e registrando apenas um 3PM a menos que a líder da liga, Caitlin Clark). Atualmente uma das 25 maiores produtoras de fantasia, o sucesso de Samuelson deve mantê-la na quadra e nas escalações de fantasia.

Quedas

Diamond Miller, G, Minnesota Lynx (69,1% escalado, -14,7)

Miller fez um grande esforço como titular em sua primeira campanha profissional em 2023. Ainda assim, a segunda escolha geral no draft da WNBA do ano passado terminou como uma das 45 maiores produtoras de fantasia, com média de quase 22 FPPG por jogo. Demonstrando uma vantagem considerável, acreditava-se que o jovem de 23 anos continuaria numa trajetória positiva, tornando-se um jogador mais consistente. Esse ainda pode ser o caso. Atualmente, no entanto, parece que HC Cheryl Reeve pretende gerenciar a carga de trabalho de Miller, provavelmente devido a uma cirurgia no joelho que o produto de Maryland passou no final de novembro.

Miller ainda não registrou pontos de dois dígitos, não conseguindo mais do que 15 minutos em quadra desde o início da temporada. Embora sua produção tenha aumentado gradativamente, parece que ela está sendo trazida de volta ao grupo. Consequentemente, os representantes fora do banco (e o potencial de fantasia) de Natisha Hiedeman (17,8% escalados) se expandiram (momentaneamente). As oportunidades de Miller eventualmente se estabilizarão, mas é melhor mantê-la fora das escalações iniciais até que um progresso considerável seja feito. O Lynx jogará o terceiro jogo do time na temporada em Connecticut, na quinta-feira.

Sug Sutton, G, Phoenix Mercury (27,3% escalado, -7,7)

Sutton emergiu como uma das melhores histórias de bem-estar da liga na temporada passada. A jovem de 25 anos impressionou fora do banco em seu primeiro ano com o Mercury, registrando pontos de dois dígitos e pelo menos seis centavos em quatro das últimas seis tentativas da equipe em 2023. Ao assinar uma extensão com o Phoenix, havia otimismo de que O estoque de fantasia de Sutton floresceria ainda mais. No entanto, as adições de Natasha Cloud, Kahleah Copper e Rebecca Allen impactaram negativamente o tempo de jogo de Sutton.

Sutton teve média de 8,2 pontos, 2,6 rebotes e 4,8 assistências em seus 26,3 minutos por jogo no ano passado. No entanto, esses números foram reduzidos em grande parte pela metade. Há uma chance sólida de que os minutos de Sutton possam subir novamente se HC Nate Tibbetts decidir soletrar Diana Taurasi, mas por enquanto o produto do Texas não oferece mais do que um apelo secreto para fins de fantasia. O Mercury viaja (de volta) para Las Vegas na noite de terça-feira para uma revanche da abertura da temporada.

