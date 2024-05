Baterista fundador do Staind, Jon Wysocki, morto aos 53 anos

Jon Wysocki mais conhecido como membro fundador e baterista do Staind, teria morrido.

Embora os membros do Lydia’s Castle não compartilhassem a causa da morte de Jon, o músico estaria tendo problemas de fígado – necessitando de cuidados médicos.

Os ex-companheiros de banda de Jon de seu tempo no SOIL também emitiram um comunicado sobre sua morte, lembrando-o como “um dos grandes”.

Eles continuaram… “Jon Wysocki não foi apenas um grande amigo, um grande baterista, mas um grande ser humano. Foi uma honra tê-lo no SOIL pelo tempo que passamos. Tivemos tantas risadas, tantos bons momentos . Sentiremos muita falta de você até nos encontrarmos novamente, querido amigo….

Jon ganhou destaque ao formar o Staind com o vocalista Aaron Lewis, o guitarrista Mike Mushok e o baixista Johnny April em 1995. Ele permaneceu no grupo por quase 2 décadas… saindo em 2011, com Sal Giancarelli eventualmente substituindo-o.