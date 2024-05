Bayer Leverkusen 5-0 VfL Bochum (12 de maio de 2024) Análise do jogo

O campeão da Bundesliga, Bayer Leverkusen, derrotou o anfitrião VfL Bochum por 5 a 0 no domingo, ampliando sua notável série de invencibilidade em todas as competições nesta temporada para 50 jogos consecutivos.

Na quinta-feira, a equipa de Xabi Alonso, que almejava a tripla conquista de títulos, ultrapassou a invencibilidade europeia de longa data do Benfica, estabelecida entre 1963 e 1965, com um empate 2-2 frente à AS Roma, que os levou à final da Liga Europa.

No sábado, eles não relaxaram contra o modesto Bochum – o último time a derrotar o Leverkusen há quase um ano – marcando dois gols no final do primeiro tempo contra o último time da Bundesliga a vencê-los na temporada anterior.

Patrik Schick colocou o Leverkusen no comando aos 41 minutos e Victor Boniface aumentou a vantagem com um pênalti nos descontos do primeiro tempo, com Bochum reduzido a 10 jogadores após cartão vermelho direto para Felix Passlack aos 15 minutos.

“Acho que já a Bundesliga – você não pode imaginar o quanto isso significa para o clube ou para os torcedores”, disse o meio-campista do Leverkusen, Robert Andrich. “Vamos erguer o troféu na próxima semana no nosso estádio. Vai ser muito emocionante. E depois vamos para Dublin e vamos para Berlim. Queremos conquistar dois títulos lá e depois sair de férias com o triplo na mochila .”

Amine Adli fez o 3-0 aos 76 e Josip Stanisic marcou outro aos 86 com um remate rasteiro antes de dar uma assistência para Alejandro Grimaldo marcar nos acréscimos com um remate.

O Leverkusen, que enfrenta a Atalanta na partida decisiva da Liga Europa e o Kaiserslautern na final da Copa da Alemanha, tem 87 pontos faltando um jogo para o final da Bundesliga nesta temporada.

O Bayern de Munique, que venceu o VfL Wolfsburg por 2 a 0 no domingo, está 15 pontos atrás do segundo colocado, enquanto o time de Alonso pode se tornar o primeiro time na história da Bundesliga a terminar uma temporada invicto se evitar uma derrota para o Augsburg, em casa, no sábado.

A vitória de domingo sobre o Bochum também significou que o Leverkusen se tornou o terceiro time na história da Bundesliga a permanecer invicto em todas as partidas fora de casa na temporada.

“Depois daquele cartão vermelho foi um jogo completamente diferente para nós”, disse Alonso em entrevista coletiva. “Estou muito satisfeito com o resultado. Foi importante para nós. Agora temos um super objetivo no sábado de conquistar o título sem nenhuma derrota. Isso nunca aconteceu antes.”