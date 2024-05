Bayer Leverkusen ‘quer, merece mais’ após noite recorde

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, disse que seu time merece todos os três títulos disponíveis nesta temporada, depois de se classificar para a final da Liga Europa ao derrotar a AS Roma na quinta-feira.

Além disso, acrescentou o treinador espanhol, a sua equipa tinha o aspecto de um grupo que queria mais de uma temporada já histórica.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

O Leverkusen, campeão da Bundesliga que também alcançou a final da Taça da Alemanha, a 25 de Maio, disputou o 49º jogo sem derrota em todas as competições, superando o recorde europeu de longa data do Benfica, estabelecido entre 1963 e 1965.

Eles alcançaram o marco após uma recuperação tardia de uma desvantagem de dois gols para garantir um empate em casa por 2 a 2 com a Roma, garantindo sua vaga na final de 22 de maio, em Dublin, por 4 a 2 no total.

“Como resultado, jogaremos duas finais numa semana”, disse Alonso. “Hoje mostrámos grande carácter depois do segundo golo. Depois olhei nos olhos dos meus jogadores e vi que eles queriam mais.

“Ainda temos hipóteses de ganhar três títulos. E os meus rapazes merecem os três títulos.”

O Leverkusen teve um pouco de sorte quando o zagueiro da Roma, Gianluca Mancini, desviou a bola para a própria rede aos 82 minutos.

O substituto Josip Stanisic marcou o empate pouco antes do apito final para colocar o Leverkusen no livro dos recordes e disse que foi um dos maiores momentos de sua carreira.

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, à esquerda, comemora com os jogadores após chegar à final da Liga Europa. Imagens Getty

“Definitivamente um deles. Sabíamos o que estava em jogo, queríamos muito chegar à final e penso que isso foi possível ver hoje ao longo dos 90 minutos”, disse o internacional croata Stanisic.

“Acho que no final não teríamos nos importado se perdêssemos e ainda assim avançássemos, porque queríamos muito chegar à final, mas é ainda melhor desta forma.”

O capitão da equipe Granit Xhaka, que marcou um gol excelente na vitória do Leverkusen sobre o Eintracht Frankfurt para ajudar a aumentar a invencibilidade para 48 no domingo, descreveu a sensação após o jogo como algo mais do que apenas emocional.

“É puro arrepio!” Xhaka disse à televisão alemã RTL. “Você sonha com uma atmosfera como esta. Você sonha com jogos como este. Quando criança, você quer estar nesses jogos e quando você empata pouco antes do final e chega à final, é incrível.”

Para a Roma, a chance de chegar à segunda final consecutiva da Liga Europa, após a derrota na temporada passada para o Sevilla nos pênaltis, desapareceu nos minutos finais da partida.

“Quando você consegue recuperar de uma desvantagem de 2 a 0 e chega perto do milagre, sabendo que ninguém jamais os derrotou nesta temporada, dói ver-nos sofrer um gol como esse. Dói”, disse o técnico da Roma, Daniele De Rossi. Sky Sports Itália.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.