Bayern de Munique perto de acordo com Vincent Kompany, diz fonte

Bayern de Munique e Burnley estão perto de chegar a um acordo para o técnico Vincent Kompany, disse uma fonte à ESPN.

O Bayern recorreu a Kompany, que fala alemão fluentemente e passou dois anos jogando pelo Hamburgo na Bundesliga, após uma busca caótica por um novo técnico, enquanto procura substituir Thomas Tuchel.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Uma série de rejeições de Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick, entre outros, levou a equipa da Bundesliga ao belga de 38 anos.

O Bayern, segundo uma fonte, acredita que Kompany deseja ingressar no clube se um acordo for alcançado com Burnley, mas ainda não chegou a um acordo. O Bayern também estaria disposto a permitir que membros da equipe de bastidores de Kompany, incluindo o ex-atacante galês Craig Bellamy, se juntassem a ele em Munique.

Vincent Kompany parece pronto para ingressar no Bayern de Munique. Ian Cook – CameraSport via Getty Images

Burnley nomeou Kompany em 2022, após uma passagem pelo Anderlecht, time belga da Pro League. Ele levou Burnley ao título do campeonato em sua primeira temporada, quando terminou com 101 pontos. Eles chegaram em 19º no retorno à Premier League e estarão de volta ao campeonato na próxima temporada.

Kompany esteve vinculado a empregos no Chelsea e no Tottenham no verão passado, mas acabou permanecendo no Turf Moor.

Pep Guardiola também sugeriu ao ex-zagueiro internacional belga um emprego no Manchester City no futuro. Kompany passou 11 anos como jogador no Etihad Stadium, conquistando 10 títulos importantes, incluindo quatro títulos da Premier League.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Ele saiu para ingressar no Anderlecht, inicialmente como jogador-técnico, em 2019.

Kompany deve assumir o comando do Bayern após sua pior temporada em mais de uma década. Eles terminaram em terceiro lugar na Bundesliga, atrás dos campeões Bayer Leverkusen e Stuttgart, seu pior desempenho no campeonato desde 2011.

O Bayern também terminou a temporada sem nenhum título, depois de perder na estreita semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O clube anunciou em fevereiro que Tuchel deixaria o cargo no final da temporada. O degelo das relações entre Tuchel e o Bayern levou a negociações para reverter a decisão no início deste mês, mas depois que as negociações fracassaram, o Bayern voltou sua atenção para Kompany. Burnley receberá indenização com a Kompany sob contrato até 2028.