Bear Expert avalia o debate viral do TikTok e afirma que os homens são mais perigosos

Enquanto o debate viral se intensifica sobre se as mulheres estariam mais seguras sozinhas em uma floresta com um cara aleatório ou um urso – uma especialista em vida selvagem está avaliando… e ela está dizendo, oh, a humanidade.

O negócio é o seguinte… um TikToker recentemente perguntou às mulheres na rua se elas se sentiriam mais seguras sozinhas na floresta com um urso ou um homem desconhecido… e, talvez não seja chocante… a maioria pegou o urso, o que provocou uma conversa geral maior sobre segurança feminina.

O debate gerou polêmica, com homens insultados condenando a escolha do urso… mas, ao que parece, um profissional conectado ao campo da biologia dos ursos diz… essas senhoras estão certas!

Rae Wynn Grant – uma ecologista da vida selvagem que obteve seu doutorado em todas as coisas sobre ursos – expôs isso para o TMZ… nos dizendo que esses animais não querem nada com os humanos na natureza e nos evitam a todo custo… a menos que haja comida envolvida, claro. Ela não pode dizer o mesmo dos caras.

O RWG diz… “Penso que esta é uma forma inteligente de as mulheres sugerirem ao mundo em geral, especialmente aos homens, que nós, como mulheres, nos sentimos constantemente sob ameaça.”

Ela acrescenta… “E isso fala muito quando se trata de passar um tempo sozinho com um homem em comparação com um tempo sozinho com um predador, como um urso.” Rae continua dizendo que os ursos não são naturalmente agressivos – ao contrário da imagem que cultivaram – e realmente não procuram problemas.



Resumindo… Rae diz que o tema muito debatido se resume a estatísticas… e os dados são definitivamente a favor dos ursos aqui. Quando você considera que há mais violência contra as mulheres por parte dos homens do que dos ursos… fica bastante claro que os humanos são uma ameaça muito maior para as mulheres.

Quanto à escolha dela no assunto, é óbvio… ela está levando Yogi.



