Beisebol de fantasia do fim de semana do Memorial Day: Orioles pretendem se recuperar

Os rebatedores podem muito bem ocupar o centro das atenções durante o fim de semana do Memorial Day.

O Philadelphia Phillies, o time mais vencedor e com maior pontuação do beisebol, faz sua viagem ao Coors Field do Colorado, ganhando a vantagem adicional de enfrentar a pior equipe de arremessadores dos majors (em termos de ERA) nas Montanhas Rochosas do Colorado.

O Baltimore Orioles joga uma série fora de casa contra o Chicago White Sox, um dos piores times e arremessadores do beisebol, o que significa que eles também colhem os benefícios dos jogos disputados em um local mais amigável para rebatedores entre as casas desses times.

Além disso, o Arizona Diamondbacks hospeda o cambaleante – e agora em reconstrução – Miami Marlins, o que significa que, novamente, eles são um time que joga no ambiente mais amigável dos dois times.

O que os gerentes de fantasia podem esperar dessas séries e da liga como um todo? Nossos analistas, Tristan H. Cockcroft e Eric Karabell, têm informações sobre o fim de semana de feriado.

Galo Croft: Vou deixar esses Phillies para você, Eric. Afinal, quão bom pode ser um time quando, depois de 50 jogos no início de uma temporada, ainda está um jogo atrás do New York Yankees de 1998? Seja melhor, Phillies!

Mas, falando sério, são esses Orioles que chamam minha atenção neste fim de semana, conseguindo um pouso suave depois de terem sido varridos inesperadamente em St. Louis no início da semana. Adley Rutschman acertou 1 em 11 naquela série e 1 em 16 em seus últimos quatro jogos. Horrores! Embora às vezes eu me preocupe com times jogando contra adversários menores, isso não é tanto aqui, mesmo com os White Sox lançando seus dois melhores, Erick Fedde e Garrett Crochet, nos dois jogos finais da série.

Em outras palavras, estou “all in” nos Orioles, especialmente Jordan Westburgque tem 41 pontos de fantasia em maio (terceiro melhor em Baltimore) e tem conseguido mais partidas em posições mais altas na escalação ultimamente.

Karabell: Os Orioles estão atingindo 0,218/0,280/0,402 em maio, e com certeza não é culpa de Gunnar Henderson, então temos que nos perguntar se os reforços estão – novamente – a caminho. Eu sei que já discutimos isso antes. Triple-A Norfolk permanece carregado. (Devíamos ir ver as marés!) Enquanto isso, Orioles CF Cedric Mullins tem 0,326 OPS este mês. Esse 30/30 não vai acontecer de novo. 1B Ryan Mountcastle está em 0,585. OF Colton Cowser desacelerou. Não espero mais que SS/2B Jackson Holliday volte ao grande clube antes do intervalo do All-Star, mas não pode demorar muito para vermos 2B/OF Connor Norby e 3B/1B Coby Mayo (atualmente fora com uma costela fraturada ).

O arremesso de Baltimore é subestimado e é surpreendente ver que RHP Kyle Bradish ainda está disponível em mais de 40% das ligas padrão da ESPN. RHP Dean Kremer (28%) é útil. Os dois lançaram neste fim de semana e, obviamente, uma escalação do White Sox sem Eloy Jimenez, Luis Robert Jr. e Yoan Moncada é desanimadora. Já passei do 1B Andrew Vaughn em formato de dinastia. Talvez vejamos o prospecto da SS Colson Montgomery neste verão. Observe também o bullpen Orioles. Estou começando a me perguntar se alguém além dos RHPs Craig Kimbrel e Yennier Cano conseguirá as defesas (Keegan Akin, talvez?).

Você mencionou as Montanhas Rochosas e seu péssimo arremesso, e tenho esperança de que os Phillies tirem vantagem disso, mas este também é um grande teste para o arremesso da Filadélfia. Não veremos OF Nolan Jones (de volta) neste fim de semana, mas ei, OF Kris Bryant está de volta. Nenhum Rockies está escalado em 60% das ligas padrão da ESPN, mas 3B/2B Ryan McMahon e SS Ezequiel Tovar merecem, e OF Brenton Doyle claramente fez avanços ofensivos. Eu gostaria de ver se OF Jordan Beck ou OF/1B Hunter Goodman são bons o suficiente para se tornarem relevantes para a fantasia. Eles não são Soto e Judge, mas me intrigam.

Galo Croft: Não tenho certeza se estou com você no ataque das Montanhas Rochosas nesta temporada. OK, vou ser franco e dizer que não sou. Veja só: nos 32 anos de jogo da franquia, a edição de 2024 tem a pior média de corridas por jogo (4,29), o pior wOBA (0,319) e a pior taxa de RH (apenas 2,3% de suas idas à base) em seus jogos em casa em grandes altitudes, com apenas esta última estatística particularmente próxima. Ao longo da história da franquia, esses números residenciais ficaram em 6,07, 0,370 e 3,4%.

Este tem sido o tipo incomum de ano do tipo “comece seus arremessadores iniciais na Coors”, e não hesitarei em fazê-lo com Cristopher Sanchez, Aaron Nola e Ranger Suarez neste fim de semana. Mas se eu tiver que “dizer algo gentil”? Eu acho que McMahon e Elias Dias são meio bons!

A outra rotação contra a corrente que estou usando é (suspiro) o San Diego Padres contra o Yankees. Yu Darvish, titular de sexta-feira, tem sido fenomenal ultimamente, com quatro partidas consecutivas sem gols. Darvish, Dylan Cease e Joe Musgrove trazem muito potencial de eliminação. Musgrove não se aprofundou em sua primeira largada na IL, mas teve uma velocidade decente e errou rebatidas. O fato de serem jogos do Petco Park certamente ajuda.

Deixe-me fazer uma pergunta, já que estou pensando nisso para minhas próprias escalações. Ronel BrancoA suspensão de 10 jogos de Bradley expira após o jogo de sábado, e ele está provisoriamente alinhado para domingo no Oakland Coliseum, contra um ataque do Oakland Athletics que esfriou mais uma vez (apenas 25 corridas nos últimos 10 jogos) após um início quente de maio. Você começaria com Blanco, ignorando qualquer preocupação sobre se o material pegajoso teve alguma coisa a ver com seu sucesso inicial? Estou inclinado a iniciá-lo – e as projeções concordam – mas estou definitivamente aguardando sua inevitável regressão em um futuro próximo.

Faz sentido colocar Ronel Blanco de volta nas rotações de fantasia quando ele retornar da suspensão? Imagens Getty

Karabell: Nós deve espere que a regressão aguarde Blanco porque qualquer arremessador com um BABIP de 0,205 dois meses depois de uma temporada teve sorte e essas coisas tendem a se equilibrar. Blanco não está sozinho aqui, mas por incrível que pareça, não posso incluí-lo entre os melhores arremessadores desfrutando de um BABIP ridículo (como Ranger Suarez, Dylan Cease, Bryce Miller) ou opções de rebatidas baixas das quais eu não chegaria perto (Triston McKenzie, Tyler Anderson , Bailey Vacilar). Talvez Blanco esteja bem? Definitivamente em algum lugar no meio. Eu o inicio contra Oakland porque é Oakland e Blanco está bem descansado e motivado. Ainda assim, quando ele lançar para uma ERA de 3,75 no resto da temporada, as pessoas presumirão que seus métodos de trapaça o alcançaram. Não, isso não teve nada a ver com isso.

O fim de semana do Memorial Day é um momento popular para os gerentes de fantasia reagirem exageradamente à classificação e fazerem ofertas comerciais bobas. Devemos aconselhar os gerentes de escalações de fantasia prósperas a aproveitarem as vantagens. Apenas tome cuidado em quem você investe. O St. Louis Cardinals recebe o Chicago Cubs neste fim de semana.

Os Cardinals estão jogando melhor, tendo vencido oito das últimas 10 partidas, mas não sei se é um bom momento para investir em algum de seus rebatedores, principalmente 1B Paul Goldschmidt e 3B Nolan Arenado. Sim, eu estava investindo em março. Agora, nem tanto. Nenhum rebatedor do Cardinals está entre os 100 melhores em nosso Player Rater de temporada completa. DE Alex Burleson é o número 117. Alec Burleson!

Bom para os Cardinals varrerem os Orioles, mas parece um truque. Shota Imanaga dominará a sexta-feira, e Christopher Morel deverá desfrutar de uma equipe de arremessadores feliz.

Galo Croft: De fato. Arenado e Goldschmidt jogaram pelo menos um pouco melhor deste ponto em diante do que no início do ano passado, então estou esperançoso – embora não neste fim de semana, não, e não na medida em que acreditamos neles no passado.

Francisco Lindor é aquele que imediatamente vem à mente como um cara que esquenta perto do Memorial Day, não que eu veja o próximo fim de semana (ou a série imediatamente seguinte) como o momento exato em que isso acontecerá. A programação do New York Mets fica mais suave a partir de junho, então ele é um alvo comercial que vale a pena no fim de semana, tendo atingido 0,263/0,347/0,489 com 24 home runs e 27 roubos de bola desta data em diante no ano passado, e 0,281/0,340/ 0,471 com 20 home run e 11 roubos de bola da mesma data em 2023.

Falando daquela série Mets-San Francisco Giants, é a mais bem avaliada para bases roubadas, sendo que o Mets permitiu um total de 59 roubos de bola e 90,8% de taxa de sucesso, líder da MLB, e os Giants estão em segundo e quarto lugar com 50 e 84,7 %. Talvez seja um fim de semana de preenchimento de categoria para Lindor, Starling Marte e… Matt Chapman?! Acredite ou não, ele é o líder dos Giants em roubos totais (5) e velocidade de sprint Statcast (28,6 pés por segundo, contando apenas aqueles com mais de 25 tempos medidos).

O Arizona Diamondbacks é o ataque furtivo de elite do fim de semana, graças a três jogos em casa contra o Miami Marlins, programado para iniciar um par de canhotos e o destro com carga de trabalho limitada Sixto Sanchez. Os Diamondbacks continuam sendo um dos times mais divididos do jogo, esmagando os canhotos, então Lourdes Gurriel Jr. deve estar em todas as suas escalações e Randal Grichuk, que está amplamente disponível, vale a pena transmitir.

Deixarei os gerentes de fantasia com um último lembrete importante: segunda-feira, Memorial Day, tem jogos diurnos. Não se esqueça de definir suas escalações da Semana 10 com antecedência!