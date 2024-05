Belal Muhammad chama Leon Edwards de ‘fraco’ mentalmente, ‘facilmente quebrado’

Nos últimos três anos, Belal Muhammad vem pedindo uma revanche contra Leon Edwards. Ele finalmente realiza seu desejo ao desafiar Edwards pelo título dos meio-médios na luta principal do UFC 304, em 27 de julho.

Inicialmente, Muhammad só queria resolver alguns assuntos inacabados desde quando se tornou um oponente de última hora de Edwards no evento principal do UFC Fight Night em 2021. Naquela noite, Muhammad sofreu uma cutucada brutal no olho que não o permitiu. para continuar e a luta foi declarada sem competição.

Ele imediatamente pediu para voltar atrás, mas Edwards efetivamente ignorou as chamadas, apoiando-se em seu início de luta dominante e não vendo razão para aceitar uma revanche. Desde aquela noite, nenhum dos lutadores experimentou a derrota e Muhammad acredita que Edwards cometeu um erro ao esperar tanto pela revanche – agora com o ouro dos meio-médios em jogo.

“Este foi literalmente o maior erro de sua vida”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “Mesmo arrastando essa luta o máximo possível porque estou melhorando a cada dia. Não sou um cara que fica fora da academia. Estamos crescendo. Agora você tem um cara que está te observando há um ano inteiro. Mesmo quando treinei a função reserva, vou mostrar mensagens de texto para onde enviei meus meninos [messages] tipo, ‘Podemos estudar cinema?’ Eu diria, estou apenas analisando o filme sobre Leon. Eu realmente não me importo com Colby. Colby é uma luta fácil.

“Então, o tempo todo analisamos o filme sobre Leon e consideramos isso um acampamento completo. Agora tendo acampamentos consecutivos por sua conta. Estou desenvolvendo minhas próprias habilidades de acordo com suas fraquezas. Então a pior coisa que você poderia ter feito era me dar tempo. A pior coisa que você poderia ter feito foi [give me] tempo extra. Você deveria ter me levado de volta naquela época.

Enquanto estudava Edwards na esperança de que ele eventualmente ganhasse a revanche, Muhammad conheceu muito bem o veterano do UFC de 32 anos. Ele começou a reconhecer tendências e hábitos em seu estilo de luta, especialmente quando se preparava para enfrentar adversários pesados, como Kamaru Usman ou Colby Covington.

Embora Edwards tenha derrotado Usman duas vezes e recentemente conquistado uma vitória por decisão sobre Covington, Muhammad viu o suficiente nessas performances para se sentir realmente preparado para desmantelar o atual campeão meio-médio do UFC.

“Acho que quando você olha estilisticamente as razões pelas quais eles pensaram que Colby seria uma péssima combinação para ele – era cardio, era pressão, era derrubá-lo, manter o volume em seu rosto, e eu faço tudo isso melhor do que Colby”, disse Muhammad. “Eu faço tudo isso melhor do que Usman.

“O Usman naquela terceira luta ele não era o mesmo Usman. As pessoas podem dizer o que quiserem. Acho que ele voltou cedo demais daquele chute na cabeça [knockout]mas na segunda luta foi volume, pressão e foi quebrando o Leon, e o Leon é quebrado facilmente.”

Aquela luta em março de 2023 viu Edwards cair no placar antes da rodada final, quando ele deu um chute violento na cabeça que encerrou o reinado de Usman pelo título. Quando eles lutaram pela terceira vez, apenas nove meses depois, Edwards conquistou uma vitória por decisão majoritária para manter o cinturão e efetivamente fechar o livro de sua rivalidade.

Muhammad acredita que foi a luta em que Edwards conquistou o cinturão que realmente o mudou no futuro, porque ele lutou para lidar com o ritmo, a pressão e o wrestling de Usman antes de nocautear no final do quinto round. Nas duas apresentações subsequentes, Edwards saiu vitorioso, mas Muhammad reconheceu imediatamente como aquela revanche com Usman mudou seu estilo para pior.

“Ele tem uma mentalidade fraca”, disse Muhammad. “Ele não é forte o suficiente para entrar lá e descobrir sozinho. Assim que ele começa a ficar com o pé atrás, ele começa a quebrar. Assim que ele começa a ser derrubado, ele começa a quebrar. Quando ele começa a ser atingido, ele odeia.

“As duas últimas lutas que ele fez foram mais do tipo ‘Deixa eu ficar do lado de fora, deixa eu manter o ritmo que eu gosto’, e Colby deixou ele manter o ritmo que ele gostava. O Usman naquela terceira luta deixou ele manter o ritmo no que ele gostou, deixou ele manter a distância no que ele gostou, e quando eu estiver lá não vai ser nada disso. Estarei na sua cara por 25 minutos inteiros.”

Desde aquele no-contest com Edwards, três anos atrás, Muhammad obteve vitórias desiguais sobre vários oponentes do top 10, incluindo Stephen “Wonderboy” Thompson, Vicente Luque e Gilbert Burns, ao mesmo tempo em que desferiu um nocaute enfático sobre o altamente elogiado grappler Sean Brady.

De muitas maneiras, Muhammad acredita que essas lutas foram testes mais difíceis do que o que ele enfrentará contra Edwards, e é por isso que ele acredita que seu reinado pelo título do UFC começa com outra atuação no shutout.

“Sinceramente, acho que será uma das partidas mais fáceis que já tive”, disse Muhammad. “Acho que vou entrar lá e passar por ele. Vou fazer com que pareça fácil. Todo mundo sempre tem uma desculpa e fica se perguntando por que ou tem que haver esse motivo pelo qual ganhei essa luta ou por que ganhei aquela luta, isso ou aquilo. Depois que eu tiver esse cinturão, nada disso importará.

“Eu disse desde o início que sou o melhor meio-médio dessa categoria e disse desde o início que vou fazer com que pareça fácil quando vencer o Leon e dominar o Leon. Não tive uma luta acirrada nos últimos cinco anos.”

Até mesmo entrar em território inimigo ao enfrentar Edwards em sua terra natal, na Inglaterra, só deixa Muhammad ainda mais animado. Na verdade, ele adora a chance de enfrentar Edwards diante de uma multidão hostil, porque espera deixar os torcedores de seu oponente tristes e chorando durante o café da manhã inglês.

“Veja o que eu faço com Leon”, disse Muhammad. “Veja o que eu faço na frente do povo dele, na frente de sua cidade natal, na frente de todos aqueles fãs que vão vaiar. Eu vou para o território inimigo e vou esmagá-lo.

“Vou olhar para o treinador dele, vou olhar para o irmão dele e vou sorrir. Vou esperar que eles digam alguma coisa, vou esperar as desculpas deles e vai ser uma das melhores viagens da minha vida.”