Ben Affleck e Jennifer Lopez se reúnem em público, mas ainda moram separados

Disseram-nos que Ben e Jen chegaram separadamente, mas ambos apareceram com flores para Fin… e não mantiveram distância. Eles estavam conversando um com o outro antes da peça.

No entanto, não houve PDA… pois eles, em vez disso, mantiveram as mãos fechadas durante a reunião. Filho de J Lo, Mamãe também estava lá para ver a peça.

Após o evento, Ben deu uma carona para Jen e Emme de volta para a casa da família em Beverly Hills… onde ele e a cantora arrecadou US$ 60 milhões ano passado.

O vencedor do Oscar mais tarde retornou ao seu novo aluguel em Brentwood … deixando claro que ele e Jen continuam morando separados agora.

Embora Ben e Jen não tenham desistido oficialmente, todos os sinais apontam para uma separação – pelo menos por enquanto – com Ben sentindo-se bastante em casa em Brentwood.

No início do dia, o ator/diretor foi flagrado indo e vindo da nova residência… com sua mãe, Chris, até mesmo passando pela casa. A dupla mãe e filho foi vista passando bons momentos juntos… sem Jen em nenhum lugar à vista.