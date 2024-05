Ben Affleck e Jennifer Lopez se reúnem para a festa de formatura da filha em meio a rumores divididos

As vibrações eram boas em todos os aspectos – e, naturalmente, eles estavam vestidos para impressionar, com Jen usando um deslumbrante vestido floral justo e o marido Ben vestindo um elegante terno cinza.

Se fosse qualquer outra pessoa, você pensaria que tudo estava indo bem entre eles… mas lembre-se, eles não são uma dupla comum no momento, porque muitas pessoas pensam que eles estão separados no momento – e por boa razão.

Bena e Jen se encontraram no centro de alguns rumores ferozes de separação ultimamente – com um repórter até mesmo perguntando corajosamente a Jen em sua recente coletiva de imprensa para seu último filme “Atlas” qual era o acordo com elas.