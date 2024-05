Ben Askren: Se Alex Pereira lutar contra Jon Jones, ‘há uma chance de acabar em dois minutos e meio’

Ben Askren está impressionado com a conquista de dois títulos do UFC de Alex Pereira, mas ainda há dúvidas que precisariam ser respondidas se Pereira subisse ao peso pesado para lutar contra Jon Jones.

Veterano de longa data do MMA, Askren opinou sobre a proposta de Jones para uma potencial luta de campeão contra campeão com Pereira em seu podcast com Daniel Cormier, e ele acredita que as proezas do atual campeão dos pesos pesados ​​no wrestling seriam demais para o contundente Pereira.

“As pessoas querem que ele tenha a capacidade de impedir quedas, porque você não pode impedir quedas [from] Jon Jones, ele vai te derrubar e finalizar”, disse Askren no Descolado e campeão.

“Vimos Pereira ser derrubado por [Israel] Adesanya e ele foram mantidos no chão por, na verdade, uma parte significativa do tempo. E é meio louco que tenhamos esse cara, Pereira, e não há dúvida de que ele está deixando sua marca como, possivelmente, um dos melhores de todos os tempos, se continuar vencendo, ainda [there] são perguntas sobre sua luta livre. Tipo, como ele se sairia contra um bom wrestling? E não sabemos porque de alguma forma Jamahal Hill não tentou uma queda, [Jiri] Prochazka não tentou derrubar, [Jan] Blachowicz realmente o derrubou e o manteve no chão por um round, Strickland não tentou a queda. … Tipo, esses caras não tentam quedas.

“Ele venceu todas essas lutas… e como ele lutou contra Sean Strickland e assim por diante, além de um round com Jan – e Jan não é realmente um lutador, ele possui algumas habilidades, mas não é realmente um lutador. [Pereira] ainda não lutou com um lutador. Então ainda temos todas essas perguntas. Então, se ele lutar contra Jon Jones, acho que há uma chance de acabar em dois minutos e meio. Quero dizer, veja o que Jon fez com Ciryl Gane. Ele é um homem grande, um lutador de alto nível, tem ótimas habilidades de luta livre. Sim, acho que há uma possibilidade disso, com certeza.”

Jones derrotou Gane com uma finalização rápida para conquistar o título vago dos pesos pesados ​​no UFC 285 em março de 2023. Esse resultado foi a aparição mais recente de Jones após uma dispensa de vários anos. As lesões mantiveram “Bones” afastado desde então, e ele está de olho em uma nova reserva com o ex-campeão Stipe Miocic.

A maioria dos fãs gostaria de ver Jones lutar contra o próximo homem da fila, que é o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall, que conquistou o cinturão após nocautear Sergei Pavlovich no UFC 295, em novembro. Askren está com essa maioria.

“Queremos ver Jon Jones lutar contra Tom Aspinall”, disse Askren. “Aspinall tem o cinturão interino, Jon tem o [other] cinto. Simplesmente não faz sentido. Apenas faça-os lutar, e então se Jon vencer ele, então Pereira x Jon.

“Você não pode deixar Tom Aspinall sentado aqui com o cinturão interino.”