Benny Blanco diz que quer começar uma família com a namorada Selena Gomez

Benny Blanco já está planejando um futuro com a namorada Selena Gomez – incluindo ter filhos com ela… o que ele diz não estar apenas em seu radar, mas o próximo na pauta.

O produtor musical falou sobre seu romance com SG no episódio de terça-feira do “The Howard Stern Show”… onde ele deixou claro que leva MUITO a sério a ex-estrela do Disney Channel – com quem ele diz estar pronto para começar uma família.