Bert Kreischer revela mais edições após momento embaraçoso de Kim Kardashian no assado de Tom Brady

Kim Kardashian questionando ‘O Maior Assado de Todos os Tempos: Tom Brady‘ não foi a única coisa riscada do registro como Bert Kreischer revela que mais cenas foram cortadas do polêmico e popular programa da Netflix.

Apesar do ex-New England Patriot ser alvo de piadas de comediantes e palestrantes, o momento Kardashian foi vaiado e se tornou o destaque de toda a noite e evento.

Tom Brady corta Kim Kardashian profundamente com uma piada sobre Kanye West e seus filhos

A estrela de televisão e empresária de sucesso foi alvo de Fãs de Dave Portnoy na multidão enquanto o fundador da Barstool Sports soava em Kim K. de tal maneira que a Netflix supostamente editou o trecho, com alguns acreditando que foi a pedido de Kevin Hart.

Mas Delator explodiu tudo mais uma vez ao dizer um de seus próprios assados, às custas de Sammy Jay, também foi eliminado do histórico quando o apresentador de ‘2 Bears 1 Cave’ deu a notícia a Jimmy Kimmel.

“Então, terminamos [with our set], [comedy partner] Tom [Segura] e eu estou tremendo”, Delator disse a Jimmy Kimmel Live. “Nós nos saímos muito bem. Sammy Jay é o próximo e ela disse, ‘Ei, Bert. Estou iluminando você. E eu digo, ‘OK, tanto faz.’ Ela me avisou.

“E ela gostou de cinco minutos comigo, apenas me destruindo. E uma das coisas que ela disse. Então, na tentativa, eu tinha bolsas de nicotina em uma lata no bolso. E ela começou a me chamar de falso festeiro. Isso Eu nem uso drogas, nem estou morto como todos os bons, apenas faço sexo com minha esposa.

Ele continuou: “E eu enfiei no bolso, tirei meus adesivos de nicotina e apenas os mexi. [comedian/roaster Andrew] Schulz disse: ‘Você tem um saco de pancadas com você?’ E a câmera está voltada para mim no Fórum e o Fórum enlouquece.

“Eles ficam tipo, ‘Esse cara trouxe cocaína!’ Tommy fica tipo, ‘O quê?!’ E então a câmera sai de mim e eu começo a ir [mimics snorting cocaine].”

“Mas eles editaram, graças a Deus” Delator suspirou de alívio. “Eu não queria ter que lidar com minhas filhas. Tenho dito ‘sem comprimidos, sem pó’ desde sempre. E então papai apareceu com meia bola oito.”

Os anfitriões gostaram de perturbar Gisele Bündchen

Gisele Bündchen era frequentemente alvo e assunto das piadas do programa, já que ela era casado com Brady de 2009-2022 com Kreischer e Tom Segura visando regularmente o modelo brasileiro.

Bündchen teria ficado ofendida com piadas sobre ela, seu ex-casado e seu novo namorado, mas ela ficou mais chateada com piadas sobre seus filhos com Brady.

“Oh, isso é demais,” Segura disse Entertainment Tonight, quando disse Bndchen ficou chateado com as piadas feito às custas dela. “Isso significa que todos fizeram o seu trabalho.

“Eles disseram– eu não falo português, então não me importo com o que você diz.”