Bianca Censori fala sobre o novo projeto de filme adulto de Kanye West

eucomi no mês passado, Kanye West46, compartilhou em uma postagem no Instagram que não está mais disponível que “Yeezy Porn está rodando”.

Parece que A conta de Kanye no Instagram, Ye, foi excluída. O Rapper de Todas as Luzes supostamente está colaborando com Mike Mozprodutor conhecido por seu trabalho em diversos filmes adultos, ao mesmo tempo em que também está envolvido no “elenco e direção de arte”, segundo o TMZ.

Bianca Censori, esposa de Kanye West, surpreende com seu traje durante passeio na Disneylândia

Embora os detalhes sobre seu próximo projeto no mundo do entretenimento adulto sejam escassos, o TMZ também informou que Kanye estaria lançando uma “divisão mais ampla de entretenimento adulto” sob sua marca Yeezy.

Os pensamentos de Bianca Censori

Parece que sua esposa Bianca Censori, 29, não está exatamente entusiasmado com O último empreendimento de Kanye.

De acordo com uma fonte recente citada pela InTouch, o nativo australiano teme que Kanye queira que ela apareça nos filmes. A fonte explicou: “Ela está absolutamente furiosa, e com razão”.

O rapper a exibe e a veste como se ela fosse uma espécie de estrela de cinema adulto, e agora tudo faz sentido, segundo alguns.

O meio de comunicação sugere ainda que esta situação poderia ser o ponto de ruptura para Bianca em seu casamento com Kanye. Também tem sido relatou que Ye quer que Bianca estrele um filme adulto como um impulso na carreiramas a supermodelo “se recusa a participar disso”.