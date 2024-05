Bíblia de cabeceira de Elvis Presley de Graceland será leiloada

Um sortudo Elvis Presley Os fãs precisarão de mais do que esperança e oração para conseguir sua Bíblia pessoal; eles também precisarão de muito dinheiro, pois ela está prestes a ir a leilão.

Leilões GWS já tem um lance de US$ 30 mil e abrirá o leilão ao vivo a partir de 25 de maio. A Bíblia tem “Elvis Aaron Presley” gravado em ouro e está repleta de páginas marcadas e passagens sublinhadas que atingiram o cantor.

A Bíblia é acompanhada por uma carta manuscrita do primo de Elvis, Patsy Presley … e de acordo com a casa de leilões, o livro foi 1 dos 3 encontrados por ela e pelo pai de Elvis quando eles estavam arrumando as coisas dele, logo após sua morte.