Big 12 distribuirá recorde de US$ 470 milhões em meio a realinhamento

IRVING, Texas – As 12 grandes escolas compartilharão um recorde de US$ 470 milhões em distribuição de receitas, anunciou a conferência na sexta-feira, ao encerrar suas primeiras reuniões de primavera como uma liga de 14 times e antes de crescer com mais duas universidades.

Embora os 10 membros com participação integral recebam quantias menores do que no ano passado devido à adição das quatro escolas que aderiram à liga para o ano acadêmico de 2023-24, o comissário Brett Yormark disse que a conferência é mais relevante do que nunca. .

“Optamos pela estabilidade como conferência e sentimos que estávamos investindo da maneira certa e pelos motivos certos”, disse Yormark. “Claramente essa foi a decisão certa para esta conferência enquanto pensamos sobre para onde estamos indo.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os membros do primeiro ano BYU, Cincinnati, Houston e UCF receberão cada um ações parciais de cerca de US$ 18 milhões cada. Isso deixa cerca de US$ 398 milhões para serem divididos entre as outras 10 escolas da liga, incluindo Oklahoma e Texas, antes de se mudarem neste verão para a Conferência Sudeste.

Cerca de US$ 440 milhões foram distribuídos no ano passado.

As 12 Grandes crescerão para 16 equipes com a adição de Arizona, Arizona State, Colorado e Utah do Pac-12 oficialmente em 1º de agosto. As quatro novas escolas participaram das reuniões desta semana, enquanto Oklahoma e Texas não.

Yormark disse que os aumentos vieram como resultado de maiores receitas de playoffs e bowls de futebol universitário, crescimento na receita de ingressos em todos os campeonatos da conferência e patrocínio após simplificar isso para ser tratado diretamente pela conferência, em vez de usar terceiros.

De acordo com declarações fiscais divulgadas na semana passada, as cinco conferências de energia geraram US$ 3,55 bilhões no ano fiscal de 2022-23, com as Dez Grandes reportando receitas de US$ 879,9 milhões em comparação com US$ 852,6 milhões da SEC. O ACC registou o aumento mais significativo, passando de 617 milhões de dólares em 2021-22 para 707 milhões de dólares.

O Pac-12, que verá 10 dos seus 12 membros dispersos para outras conferências em 2024-25, gerou 603,9 milhões de dólares. O Big 12 ficou em quinto lugar, com US$ 510,7 milhões, valor antes das distribuições, quando ainda era uma liga de apenas 10 membros.

Tal como as outras ligas, as 12 Grandes estão a preparar-se para grandes mudanças após a notícia de um acordo histórico de 2,8 mil milhões de dólares que transformará a forma como os atletas são compensados. As conferências de poder concordaram na semana passada em resolver uma série de reivindicações antitruste que poderiam começar a direcionar milhões de dólares diretamente para os atletas já no semestre de outono de 2025.

“Acho que terminamos em um lugar justo e razoável”, disse Yormark. “Obviamente, será um cenário em mudança. Mas também vejo oportunidades nesse cenário em mudança, e o trabalho realmente começa agora. Há muito trabalho a ser feito. Vejo isso como uma espécie de reinicialização para nossa indústria . E estamos preparados para isso. Os ADs, eu e o conselho, estamos discutindo essa redefinição há algum tempo, então não é uma surpresa.

Quando se tornou comissário dos 12 grandes, há dois verões, Yormark era executivo da Roc Nation de Jay-Z e ex-CEO do Brooklyn Nets da NBA. Ele passou quase 15 anos no Nets, supervisionando a mudança do clube de Nova Jersey e a construção do Barclays Center, e anteriormente esteve na NASCAR, onde supervisionou um acordo de US$ 750 milhões com a Nextel Communications para naming rights das principais séries de corridas do circuito.

“Desde que aceitei este emprego, você sabe, eu disse desde o primeiro dia que estava aberto para negócios. E acho que você poderia dizer que estamos abertos para negócios agora mais do que nunca”, disse Yormark. “Quando penso na minha formação, certamente acredito que o atletismo universitário está mudando, mais próximo de onde eu vim do que de onde estamos hoje.”