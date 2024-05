Bill Maher Roasts Media’s Campus Protest, Doomsday Reporting, diz que não é tão ruim

Tudo não é Presidente Biden ‘s, ou ex Presidente Trump culpa … e ainda é seguro ir para a faculdade na América – mas você não saberia disso pelas notícias, de acordo com Bill Maher .

senhor. Call It As I See It voltou suas críticas à mídia durante o episódio de sexta à noite de ‘Real Time’ … estabelecendo “Novas regras” para acompanhar as notícias. Bill começou com a cobertura completa dos comícios pró-palestinos nos campi universitários, acusando a mídia de divulgar uma questão sobre a qual a esmagadora maioria dos estudantes universitários simplesmente não se importa.