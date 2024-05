Blake Wheeler, do Rangers, ‘pronto em qualquer capacidade’ para a final do Leste

TARRYTOWN, NY – O atacante do New York Rangers, Blake Wheeler, que está afastado desde fevereiro devido a uma grave lesão na perna, diz que é “uma opção e está disponível” para a série final da Conferência Leste contra o Florida Panthers.

Wheeler sofreu a lesão em 15 de fevereiro, quando sua perna direita dobrou em um ângulo anormal e ele foi ajudado a sair do gelo. Foi uma cena enervante, que fez com que o capitão do Rangers, Jacob Trouba, se perguntasse se o atacante veterano havia jogado sua última partida na NHL.

Wheeler, de 37 anos, foi colocado na reserva por lesão e descartado da temporada regular. Seu status nos playoffs da Stanley Cup era, na melhor das hipóteses, incerto. Mas Wheeler tem participado dos treinos nas últimas semanas e tirou sua camisa sem contato na segunda-feira.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

No domingo, depois de um skate opcional para os Rangers em suas instalações de treino, Wheeler disse que estava disponível para jogar nas finais da Conferência Leste.

“Acho que depois que você se livrar da camisa vermelha e o fato de me tirarem da reserva de lesionados, acho que esse tem sido meu objetivo desde que me machuquei: ser uma opção e estar disponível novamente. estamos”, disse ele. “A partir daí tudo estará nas mãos do treinador, mas estou pronto para ajudar no que puder.”

O técnico do Rangers, Peter Laviolette, disse que não houve restrições a nenhum dos jogadores nos treinos e que Wheeler “fará tudo o que puder para se tornar uma possibilidade” na escalação.

Wheeler assinou com o Rangers como agente livre irrestrito na entressafra, depois que seu contrato foi comprado pelo Winnipeg Jets, com quem passou as 12 temporadas anteriores. Ele fez 21 pontos (9 gols, 12 assistências) em 54 jogos pelo Nova York, patinando 12:43 por jogo.

Sua lesão ocorreu pouco antes do jogo do Rangers ‘Stadium Series contra o New York Islanders no MetLife Stadium e abriu a porta para o atacante novato e herói cult Matt Rempe entrar na escalação.

Laviolette disse que não há um cronograma exato para o retorno de Wheeler, mas que o atacante veterano “se colocou no lado bom da estrada” com seu trabalho duro para voltar ao status de jogador.

Wheeler disse que começou naquela estrada logo depois de se machucar.

“Eu acho que você simplesmente precisa, certo?” ele disse. “Eu sabia que o time teria que vencer. Eu sabia que teria que haver coisas a meu favor para ter uma chance de voltar, mas se você tiver outra mentalidade, você não tem chance.”

Ele disse que a camaradagem dentro da equipe é a razão pela qual ele trabalhou tanto para jogar novamente nesta temporada.

“Você senta no sofá assistindo esses caras jogarem… Eu só quero estar de volta com os caras, com o grupo no gelo com eles, em qualquer capacidade que eu puder”, disse Wheeler. “Eles são um grande grupo aqui. Eu me diverti muito jogando com esses caras o ano todo. E certamente a trajetória que eles estão fazendo, como eu disse, é a motivação certa.”

Os Rangers abrem as finais da Conferência Leste na noite de quarta-feira contra os Panteras no Madison Square Garden, buscando sua primeira viagem à final da Copa Stanley desde 2014.