Borussia Dortmund ‘não se importa’ Real Madrid é o favorito da UCL

O Borussia Dortmund não viajou tão longe na Liga dos Campeões desta temporada para ser mera testemunha do Real Madrid erguer o troféu pela 15ª vez, ampliando o recorde, prometeu o técnico Edin Terzic na sexta-feira, na véspera do confronto em Wembley.

O Dortmund terminou em um distante quinto lugar na Bundesliga nesta temporada e poucos teriam dado ao time muita esperança de chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2013, quando Wembley também recebeu a derrota para o favorito Bayern de Munique.

Mas a equipe de Terzic surpreendeu o Atlético de Madrid em um jogo emocionante nas quartas de final e depois deu uma aula tática ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nas duas mãos da semifinal.

“Estamos prontos para competir ao mais alto nível”, disse Terzic. “Talvez se você jogar 10 vezes contra o Real Madrid seja muito difícil. Se você jogar 34 vezes, é impossível. Mas se você dividir em um jogo, uma final, tudo é possível.

“É claro que eles têm o papel de favoritos. Não nos importamos. Também não éramos favoritos contra o Atlético ou o Paris.

Terzic, que enfrentará seu modelo Carlo Ancelotti, falava aos repórteres antes de liderar uma sessão de treinamento no gramado imaculado do noroeste de Londres.

“Não se joga uma final, ganha-se uma final e esse é o nosso objectivo claro”, acrescentou.

“Estamos felizes por estar aqui, mas temos que vencer no Estádio de Wembley o Real Madrid para ter esse troféu nas mãos.”

Edin Terzic está confiante de que seu time do Borussia Dortmund pode derrotar o favorito Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Aliança Tom Weller/imagem via Getty Images

O Real Madrid está mais um passo à frente na classe, mas para a equipa de Terzic, mas ele diz que a sua solidez defensiva dá-lhes a oportunidade de ganhar o troféu pela segunda vez na sua história.

“Somos a equipe com mais jogos sem sofrer golos na competição [this season]”, disse Terzic, cuja equipe lidera as estatísticas da temporada em desarmes, liberações e recuperação de bola.

“É preciso manter o adversário o mais longe possível da baliza. Não estávamos ao nosso nível mais alto quando sofremos golos em Setembro, mas agora somos uma equipa totalmente diferente e mostrámos que estamos prontos para lutar pelo troféu. “

Uma das muitas ameaças às esperanças do Dortmund será muito conhecida: Jude Bellingham, que trocou o clube pelo Real Madrid no ano passado e conquistou a Espanha.

“Poucos jogadores tiveram contato com Jude. Todos estão concentrados em suas tarefas”, disse Julian Brandt, meio-campista do Dortmund, sentado ao lado do zagueiro Nico Schlotterbeck, aos repórteres quando questionado se Bellingham havia entrado em contato.

O confronto de sábado, o 300º jogo europeu do Dortmund, será o último jogo com a camisa amarela do meio-campista Marco Reus, enquanto o meio-campista alemão do Real Madrid, Toni Kroos, também se prepara para seu último jogo pelo clube antes de se aposentar após a Euro 2024.

“Pude jogar com os dois. Toni é um ícone absoluto e um cara sensacional que ganhou tudo”, disse Brandt.

“Marco também é uma das razões pelas quais jogo no BVB (Dortmund). Ele foi um ídolo para mim quando criança e adolescente. Ainda é muito divertido treinar e jogar com ele.”

Será uma noite emocionante, mas para Schlotterbeck o foco é claro.

“Não sofremos golos frente ao Paris por duas vezes. Isso não é normal. Agora também sabemos que podemos vencer qualquer adversário no mundo”, afirmou. “Se todos acreditarmos nisso amanhã, também temos boas hipóteses de vencer.”

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para este relatório.