Brad Marchand, do Bruins, foi descartado para o jogo 5 contra os Panthers

O Boston Bruins não terá o capitão Brad Marchand na escalação enquanto tenta evitar a eliminação no jogo 5 da segunda rodada dos playoffs da Stanley Cup contra a Flórida, na terça-feira.

“[Marchand] não é uma opção”, disse o técnico do Bruins, Jim Montgomery, após o skate matinal em Boston.

Esta será a segunda partida consecutiva de pós-temporada que Marchand perdeu depois de sofrer uma lesão na parte superior do corpo ao receber uma rebatida do atacante Sam Bennett dos Panthers no jogo 3. Ele é considerado diariamente com a doença.

Marchand parecia estar fazendo um esforço para voltar ao jogo 5, enquanto os Bruins perdiam para os Panteras por 3-1. Ele participou do skate de Boston, mas não fez parte de nenhum trabalho de equipe especial, uma indicação tardia de que ele não estaria se preparando.

É um duro golpe para os Bruins ter Marchand indisponível novamente. Ele lidera o time nos playoffs com três gols e 10 pontos. Agora Boston terá que manter viva sua temporada sem ele.

Os Bruins estavam prontos para igualar a série no jogo 4, mantendo uma vantagem de dois gols após o primeiro período. Mas os Panteras empataram o placar com um gol de Bennett durante um power play do terceiro período e, mais tarde, conseguiram a vitória do capitão Aleksander Barkov.

Boston nunca se recuperou de uma desvantagem de 3-1 na série (0 de 25).