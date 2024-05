Brad Marchand, do Bruins, machucar oponentes faz parte dos playoffs

O capitão do Boston Bruins, Brad Marchand, disse que Sam Bennett “escapou impune” quando atingiu a cabeça de Marchand no jogo 3, mas que os oponentes que tentam se machucar são apenas uma parte do hóquei nos playoffs.

“As pessoas não querem dizer isso, mas parte dos playoffs é tentar machucar todos os jogadores do outro time. Quanto mais caras você eliminar, mais vantagem seu time terá”, disse Marchand, falando pela primeira vez após sair. Jogo 3 contra o Florida Panthers devido a uma lesão.

“Cada vez que você pisa no gelo, alguém está tentando machucar alguém. É assim que acontece nos playoffs. Porque eles se machucam”, disse ele.

Marchand perdeu os dois últimos jogos da série, com os Bruins perdendo o jogo 4, mas evitando a eliminação com uma vitória no jogo 5 em Sunrise, Flórida. O jogo 6 está marcado para sexta-feira à noite em Boston, com a Flórida liderando a série por 3-2.

O técnico Jim Montgomery estava esperançoso de que Marchand pudesse retornar aos Bruins para o jogo 6, mas enfatizou que seu capitão “tem caixas para verificar” antes de ser liberado para o jogo. Ele está oficialmente com uma lesão na parte superior do corpo. Um sinal encorajador para Marchand e Boston: ele fez corridas de linha regulares e esteve na primeira unidade de power-play no treino de quinta-feira.

Os Bruins o receberiam de volta, já que Marchand tem 10 pontos em 10 jogos (3 gols, 7 assistências), empatado na liderança do time na pontuação com Jake DeBrusk.

A lesão de Marchand pode ter resultado de uma jogada polêmica envolvendo Bennett. Quando Marchand foi acertar Bennett perto dos bancos, Bennett pareceu dar um soco com a mão direita enquanto eles faziam contato. Bennett negou ter dado um soco.

“Estou tentando me preparar. De jeito nenhum eu teria tido tempo de pensar em dar um soco na cara dele como todo mundo”, disse ele após o jogo 4.

Marchand chamou Bennett de “um jogador extremamente físico” que faz um ótimo trabalho para os Panteras. Bennett não foi penalizado na jogada e não recebeu nenhuma disciplina suplementar do Departamento de Segurança do Jogador da NHL.

“Acho que ele escapou com um chute. Mas não vou reclamar. S — acontece. Isso faz parte do hóquei nos playoffs, estive do outro lado em muitas jogadas”, disse Marchand.