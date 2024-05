Brad Marchand questionável para G4; Bruins insatisfeitos com o golpe

BOSTON – Brad Marchand enfrenta diariamente uma lesão na parte superior do corpo após uma colisão com o atacante do Florida Panthers, Sam Bennett, no jogo 3, que o Boston Bruins disse que poderia ter cruzado a linha.

A situação do capitão dos Bruins para o jogo 4 de domingo é incerta. Ele não treinou com o time no sábado. Marchand é o maior goleador dos Bruins nos playoffs com 10 pontos em 10 jogos (3 gols, 7 assistências).

Os Panteras lideram a série por 2 a 1 após uma vitória por 6 a 2 em Boston na noite de sexta-feira.

Algumas pessoas nas redes sociais acreditaram que um replay em câmera lenta mostra Bennett fazendo contato com a cabeça de Marchand usando a luva direita enquanto o extremo do Boston tentava verificar. Andrew Raycroft, um ex-goleiro da NHL que cobre os Bruins para a NESN, chamou isso de “um soco, não um golpe reverso”.

Uma fonte disse à ESPN que o departamento de segurança do jogador da NHL não disciplinará Bennett pela jogada, que não recebeu penalidade dos árbitros no gelo.

O técnico dos Bruins, Jim Montgomery, não viu o incidente em tempo real, mas “tendo visto [the replay], há uma história lá com Bennett. Ele é um jogador bom e duro, mas há evidências claras do que aconteceu. As pessoas podem dizer que não foi intencional. Temos a nossa visão sobre isso.”

O técnico dos Bruins disse que a história com Bennett não é com Marchand em particular, mas sim com esse tipo de golpe em rebatidas anteriores.

Na série dos Panteras contra o Toronto Maple Leafs na temporada passada, por exemplo, a luva direita de Bennett fez contato com o rosto do atacante Matthew Knies antes de Bennett jogar Knies no gelo. Knies sofreu uma concussão durante a jogada e alguns disseram que Bennett deu um soco sorrateiro no novato de Toronto.

O técnico da Flórida, Paul Maurice, disse não acreditar que Bennett deu um soco em Marchand.

“Não, e não acho que a maioria de vocês também teria”, disse ele no sábado. “Foi apenas uma colisão. Em um mundo perfeito, todo time tem todos saudáveis. Ninguém gosta de vê-lo se machucar.”

Bennett voltou ao time da Flórida pela primeira vez desde o jogo 2 da primeira rodada contra o Tampa Bay Lightning. Ele jogou 12:43 e ajudou no gol de power play de Vladimir Tarasenko que deu aos Panteras uma vantagem de 2 a 0.

“Ele bate forte. Ele é grosso e um cara muito durão. Ele sabe como cronometrar”, disse o ala dos Panthers, Carter Verhaeghe. “É uma grande habilidade cronometrar rebatidas como essa e conseguir caras assim. Há muito poucos caras na liga como ele que podem fazer isso e que têm o conjunto de habilidades que ele possui.”

Marchand patinou oito turnos no primeiro período e sete no segundo período, acumulando 10:51 no tempo total no gelo antes de partir. Ele não registrou um chute a gol e fez uma tentativa de chute.

“Você nunca quer ver alguém cair e não poder voltar, especialmente um cara que é seu líder e seu melhor jogador. Mas essa é uma oportunidade para os caras darem um passo à frente e podemos fazer isso”, disse o centro de Boston Charlie Coyle, que notou que os Maple Leafs se recuperaram contra os Bruins na primeira rodada depois de perder a estrela Auston Matthews devido a uma lesão na parte superior do corpo.

“Acho que você verá os caras assumirem mais responsabilidades e estarem à altura dessa ocasião”, disse Coyle. “Queremos jogar para caras que estão fora da escalação e desejamos poder estar lá. Jogamos um para o outro e isso é algo que vamos fazer [Sunday].”