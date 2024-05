Brad Pitt acusado de “roubo criminoso” no processo de Angelina Jolie no vinhedo francês

Ta disputa legal entre Angelina Jolie e Brad Pitt sobre o seu vinhedo francês, Chateau Miraval, está se intensificando. Jolie tem tentado vender suas ações na vinícola para Tenute del Mondo, uma subsidiária do Grupo Stoli. Em resposta, Stoli está contra-processando Pittque já os havia processado, alegando a compra ilegal de Jolieações.

Em seu último processo, Tenute del Mondo acusou Pitt de “roubo criminoso”, alegando que utilizou os recursos da vinícola para despesas pessoais, reduzindo seus lucros.

Em conversa com o Extra, fonte próxima a Pitt chamou o processo de “absurdo”, acusando Stoli de hipocrisia e afirmando que o envolvimento de Pitt é a principal razão do sucesso da vinícola. A fonte também mencionou que uma reclamação semelhante apresentada por Stoli na França fracassou.

Angelina Jolie e Brad Pitt no tribunal novamente

Enquanto isso, Jolie e Pitt devem ser julgados novamente, desta vez por causa de acordos de confidencialidade (NDAs), com Jolie buscando um julgamento com júri.

Tony Webbum profissional de segurança que agora trabalha exclusivamente para Pittapresentou documentos comprovativos Pittpedido de Jolie para divulgar NDAs adicionais com terceiros.

Webb, que trabalhou para Jolie até 2020, alegou que sua assistente, Michael Vieirapediu-lhe que ajudasse a dissuadir dois guarda-costas de testemunhar contra ela.

“Durante a ligação, Mr. Vieira me disse que tinha ouvido falar que dois empreiteiros que forneceram segurança pessoal para Sra. através da SRS Global pode testemunhar no caso do tribunal de família”, Webb observado.

“Mr. Vieira então me pediu para impedir que esses dois indivíduos testemunhassem.

“Eu entendi isso Mr. Vieira estava fazendo esse pedido em nome de Sra.. eu expliquei para Mr. Vieira que eu não tinha poder para detê-los porque eram prestadores de serviços independentes e não empregados.

“Mr. Vieira então me disse que sua ligação deveria servir como um lembrete de que aqueles indivíduos haviam firmado acordos de sigilo com Sra. e que eu deveria lembrá-los disso e dizer-lhes que se eles testemunhassem no caso de direito da família, Sra. iria processá-los.

“Um dos dois indivíduos, Ross Foster, especificou que pretendia testemunhar independentemente do NDA, caso recebesse uma intimação judicial. Quando Sr. me disse isso, ele também me disse que, se questionado, ele testemunharia sobre declarações que ouviu de que Sra. feito às crianças, incentivando-as a evitar passar tempo com Sr. durante as visitas de custódia.”

Jolieadvogado, Paulo Murphycriticou Pittesforços para equiparar os NDAs padrão para o pessoal de segurança e limpeza com um NDA ampliado destinado a encobrir suposta má conduta, ligando para Pittsuas ações são “vergonhosas”.