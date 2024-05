Bradley Cooper fecha a boca com Gigi Hadid no show de Taylor Swift

Reproduzir conteúdo de vídeo





Bradley Cooper dar Gigi Hadida paixão um pelo outro estava em plena exibição em Taylor Swiftdo show em Paris no fim de semana – e sua pequena sessão de amor foi capturada em vídeo.

Confira a nova filmagem postada no TikTok… Brad e Gigi estavam saindo com o namorado estrela da NFL de Taylor, Travis Kelceem uma suíte do show esgotado de domingo da estrela pop na Paris La Défense Arena.

Enquanto eles estavam curtindo uma das músicas de Taylor, Brad de repente se virou para Gigi, puxou-a para perto e deu-lhe um grande estalo de lábios. Os pombinhos então deram as mãos um pouco antes de Gigi começar a bater palmas para Taylor. Enquanto isso, Travis estava fixado em Taylor no palco, agitando os braços no ar.



Outro vídeo enviado para X mostrou o trio no show da turnê “Eras” com Brad, Gigi e Travis girando os quadris ao som da música de Taylor.

Quanto ao relacionamento deles… Bradley e Gigi parecem estar ficando muito sérios depois que os dois foram vistos pela primeira vez em um passeio juntos em Nova York em outubro de 2023.



Nos meses seguintes, eles foram fotografados no BC’s Philly food truck de cheesesteak e, separadamente, agarrando alguma comida com a mãe de Bradley depois do Globo de Ouro. Então, em março de 2024, o ator e a modelo foram vistos em um encontro, curtindo uma apresentação na Broadway de “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco de Fleet Street”.

Nesse mesmo mês, o casal também foi filmado gravata de bloqueio no restaurante Via Carota em Manhattan.