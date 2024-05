Brady lança sombra sobre Prescott depois que a FOX Sports anuncia seu jogo de estreia na transmissão

Tom Brady, o lendário sete vezes campeão do Super Bowl, está pronto para embarcar em uma nova jornada ao assumir o papel de analista-chefe da NFL para FOX Esportes.

Seu jogo inaugural na cabine de transmissão está previsto para Domingo, 8 de setembroonde ele se juntará ao comentarista passo a passo Kevin Burkhardt para o Semana 1 confronto entre Dallas Cowboys e Cleveland Browns em Cleveland.

Rob Gronkowski quebrou um copo e machucou uma garota durante o assado de Tom Brady

Brady fará parte do “Jogo da Semana da América”

Brady’s a transição do campo de futebol para a cabine de transmissão marca um marco significativo em sua ilustre carreira de 23 anos com o New England Patriots e o Tampa Bay Buccaneers.

Com um legado incomparável, incluindo numerosos NFL recordes e troféus, Brady’s expertise promete enriquecer a experiência de visualização para os fãs que sintonizam FOX cobertura.

Programado como Jogo da Semana da Américao Cowboys-Marrons confronto irá ao ar às 15h25 sobre RAPOSA e a Aplicativo FOX Sportsoferecendo aos fãs um lugar na primeira fila para Brady’s estreia como NFL comentarista.

Tom Brady provoca Dak Prescott e os Cowboys

Refletindo sobre seu novo papel, Brady expressou entusiasmo em ingressar no RAPOSA família e enfatizou a importância dos Cowboys para a rede.

“Adoro fazer parte daquela família Fox” Brady afirmou.

“Ao sair do meu primeiro encontro com a Fox, lembrei-me dos meus fantásticos companheiros de equipa. Fazer parte do jogo que adoro, fazer parte da maior transmissão televisiva do futebol todas as semanas, acabou por tomar a minha decisão.”

Brady’s o envolvimento vai além dos comentários do jogo; espera-se que ele sirva como embaixador para FOX Esportesespecialmente na publicidade.

Apesar de sua aposentadoria do jogo, Brady’s conexão duradoura com o NFL impulsiona seu entusiasmo por este novo empreendimento.

“Eu sei o quanto eles são importantes para esta rede”, Brady comentou, provocando Vaqueiros o quarterback Dak Prescott e acrescentando, “Vamos ver se ele finalmente consegue passar.”

FOX movimento estratégico para posição Brady como o analista principal reflete o compromisso da rede em fornecer cobertura de primeira linha para NFL fãs.

Enquanto giram as especulações sobre o impacto nos conjuntos de transmissão existentes, Brady’s chegada significa uma nova era para FOX Esportes.