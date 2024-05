Brewers e Rays trocam socos em incidente explosivo de limpeza de bancada

At Campo da Família Americana sobre Terça-feira noite, uma briga de compensação eclodiu entre os Milwaukee Brewers e os Tampa Bay Rays.

As frustrações aumentaram no jogo Brewers vs Rays

O problema começou na sexta entrada, quando Cervejeiros jarro Freddy Peraltanavegando com uma vantagem de 6-1, se viu no centro da polêmica após acertar Raios defensor central José Siri com um arremesso.

Isso provocou ejeções rápidas para ambos Peralta e Cervejeiros gerente Pat Murphygerando confusão entre jogadores e fãs.

Apesar das expulsões, o jogo continuou com o Cervejeiros estendendo sua vantagem para 8-2 na oitava entrada.

No entanto, as tensões atingiram um ponto de ebulição quando Cervejeiros jarro Abner Uribe e Siri envolvido em uma discussão acalorada após uma jogada na primeira base.

A troca acendeu uma faísca imediata.

de Uribe balançar em Siri desencadeou uma altercação para limpar a bancada, resultando em novas expulsões e aumentando a atmosfera já tensa.

Uribe acabou expulso e Siri não voltou ao campo externo para encerrar o jogo.

Para o Cervejeirosa briga marcou o culminar de uma semana frustrante marcada por ligações polêmicas e oportunidades perdidas.

De contestadas interferências a expulsões controversas, a equipe se viu envolvida em uma série de momentos controversos que ofuscaram seus esforços em campo.

O terceiro e último jogo da série entre o Raios e a Cervejeiros acontecerá amanhã às 13h ET.

Depois Terças feiras incidente, esperamos que as tensões e a animosidade continuem.

Com a vitória, o Cervejeiros mantenha a posição de primeiro lugar no Divisão Central da Liga Nacional.

Milwaukee agora tem um recorde de 18-11 na temporada.

Para o Raioseles continuam na parte inferior do Liga Americana Leste com um recorde decepcionante de 14-17.

Depois de terminar esta série, eles receberão o New York Mets em casa no fim de semana.