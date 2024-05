Brian Battie, de Auburn, ferido, irmão morto em tiroteio

O running back de Auburn, Brian Battie, está em estado crítico após um tiroteio em sua cidade natal, Sarasota, Flórida, no sábado, que matou seu irmão, Tommie Battie, de 24 anos.

O técnico do Auburn, Hugh Freeze, pediu orações por Battie em sua conta de mídia social na segunda-feira. Freeze disse que houve um revés no domingo e que Battie continua no ventilador.

O Gabinete do Xerife do Condado de Sarasota divulgou um comunicado no fim de semana de que estava investigando um tiroteio ocorrido no quarteirão 3400 da 17th Street na manhã de sábado.

Os deputados inicialmente responderam ao Tallywood Center Plaza aproximadamente às 3h30, onde observaram uma grande multidão com várias vítimas de tiros no estacionamento. Uma vítima, Tommie L. Battie IV, foi declarada morta no local. Quatro vítimas adicionais foram transportadas para hospitais locais nos condados de Manatee e Sarasota.

A única declaração oficial de Auburn neste momento é que a escola está ciente do incidente e ainda coletando informações.

Battie, que começou sua carreira no sul da Flórida, foi o melhor retornador de chutes de Auburn na temporada passada e também correu 227 jardas como running back.