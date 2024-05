Brian Kelley diz que a divisão da linha Florida Georgia não foi mútua

O cantor e compositor pegou o telefone para uma entrevista com “John and Tammy: San Diego’s Morning Show” recentemente… e falou sobre a agora extinta banda, incluindo seus sentimentos em relação ao seu ex-colega de banda.

Ele explica que quando as conversas sobre rotas individuais começaram a acontecer com TH, ele queria que ambos permanecessem juntos e, ao mesmo tempo, lançassem trabalhos solo – entrelaçando-os de alguma forma.

Kelley admite que não tem ideia de como tal mudança poderia funcionar na prática, mas revela que não conseguiu concordar com Tyler sobre isso… então, eles decidiram sair do Sudeste.

Então, nenhuma aspereza aqui… não é exatamente surpreendente, dada a forma como os caras deixaram as coisas publicamente. Lembre-se, eles encerrou sua última apresentação com um adeus aos fãs antes de se abraçarem e saírem de diferentes lados do palco – um encerramento simbólico do capítulo de suas vidas musicais.