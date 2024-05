Britney Spears e o namorado Paul Soliz destruíram quarto de hotel em Las Vegas

ETodo mundo sabia que as coisas não estavam bem entre Britney Spears e seu namorado e novos relatórios confirmaram isso e as coisas não estavam bem.

Segundo relatos, ela e Paul Richard Soliz destruíram um Las Vegas quarto de hotel durante uma briga intensa que fez com que as pessoas percebessem.

Se esses relatórios forem confirmados, isso significa que esta situação aconteceu meses antes da última discussão conhecida em Los Angeles.

Fontes dizem que o que aconteceu em Vegas foi no Estância Wynn durante a última semana de dezembro. Relatos indicam que foi “tão ruim” que a suíte deles estava em ruínas no final da luta, segundo o TMZ.

Britney Spears acabou “pagando dezenas de milhares de dólares ao hotel” para cobrir os danos, mas não foi só isso.

Os relatórios também indicam que Soliz pegou emprestado o Mercedez-Benz de Britney e o danificou.

Todo mundo está falando sobre a última luta em LA

O último incidente também foi caótico, depois que relatos indicam que o casal entrou em uma briga nas primeiras horas da manhã de quinta-feira em West Hollywood, no Chateau Marmont.

Surgiu uma série de fotos onde Britney Spears e Paul Soliz apareceram ao lado dos paramédicos do lado de fora do hotel depois que uma ambulância chegou ao local.

Britney sofreu uma lesão que ela insistiu que aconteceu enquanto ela tentava dar um salto, mas relatos indicaram que a versão fornecida pela vencedora do Grammy pode ser enganosa.

Os relatórios indicam que os socorristas foram chamados após uma briga com o namorado. Não importa como você olhe, as coisas não estão indo bem entre eles e relatos de brigas e caos surgiram constantemente no que parece ser outro relacionamento para Britney que a colocou no olho do furacão.