Britney Spears precisa de tutela, novas reportagens sobre drogas e vigilância

Britney Spears está em perigo crescente de se machucar ou de machucar outras pessoas, ou pior ainda… assim dizem muitas pessoas dentro e ao redor de sua vida, e elas estão com medo por ela e acreditam que o único caminho para a sobrevivência a longo prazo é outra tutela.

Múltiplas fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que a saúde mental de Britney está em crise desde a tutela termina. Dizem que muitas vezes ela não toma os remédios que a estabilizam e que bebe e usa várias drogas, o que é especialmente perigoso, porque tem problemas de abuso de substâncias que a levaram várias vezes à reabilitação.

Disseram-nos que Britney tem mudanças radicais de humor e muitas vezes entra em acessos de raiva que terminam em violência física. Há momentos em que nos dizem que é impossível comunicar-se com ela porque ela não consegue manter uma conversa racional.



O que é ainda mais problemático… nos disseram que o atual namorado dela, Paulo Soliz, uma criminosa, administra sua casa e sua vida. TMZ divulgou a história, no início deste mês Britney e Soliz entrou em uma briga física depois de uma noite bebendo no hotel Chateau Marmont na Sunset Strip, onde acabou seminua no corredor, gritando com as pessoas. Uma ambulância foi chamada após Britney machucou o tornozelo, e mal. Eles também brigaram em um quarto de hotel em Las Vegas que causou tantos danosBritney pagou milhares de dólares ao hotel pelos reparos.

Todas as fontes com quem conversamos dizem… foi um grande erro acabar com a tutela, embora acrescentem o pai dela, Jamie Spearsnão era mais a pessoa certa para comandar o show, principalmente porque ela passou a não gostar dele intensamente.

Deve-se notar que, após mais de 2 anos de alegações pós-tutela contra Jamie por vários supostos delitos financeirosBritney e seu pai se estabeleceram – Britney não recebi um centavo de Jamie e acabou pagando milhões ao seu advogado em honorários advocatícios e ela também pagou a conta advocatícia de US$ 2 milhões de Jamie. Em suma, sua luta legal foi um fracasso, e as pessoas ao seu redor temem que as contas legais e seus gastos descontrolados a estejam colocando no caminho da falência.

Nossas fontes acreditam que o ponto sem volta para a tutela veio quando foi relatada uma história de que o quarto estava secretamente grampeado, que as pessoas do movimento #FreeBritney consideraram uma invasão grosseira de privacidade. Depois disso, o clamor pelo fim da tutela foi como um maremoto… tanto que o juiz que o encerrou de forma chocante nem ordenou avaliação médica.

O TMZ agora sabe o que estava por trás da vigilância do quarto – nada, porque não aconteceu. Cinco fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que nunca houve vigilância no quarto.

Essas fontes nos dizem… ficou aparente que Britney estava recebendo drogas de alguém, e foi tão alarmante que as pessoas que cuidavam da tutela foram até o juiz, que assinou uma ordem autorizando o monitoramento dos dispositivos de comunicação de Britney para determinar quem estava fornecendo drogas para ela. . Para ser claro, o juiz acreditou que um traficante de drogas estava alimentando o vício de Britney e autorizou a vigilância.

As nossas fontes pediram-nos para publicar esta história, porque acreditam que sem as pessoas compreenderem a razão da vigilância, não haveria forma de um juiz “ter coragem” para resistir à pressão pública para criar uma nova tutela.

Todas as fontes com quem conversamos dizem… se as coisas continuarem do jeito que estão, Britney estará em grave perigo.