Brittany Mahomes compartilha fotos sensuais dos bastidores da sessão de maiôs da SI

Brittany Mahomes acabei de dar a seus seguidores uma visão mais aprofundada de sua sessão de fotos de maiô da Sports Illustrated com algumas fotos dos bastidores… e dê uma olhada, elas são steeeaaaaamy!!

Patrício a esposa postou as fotos em sua página do Instagram na noite de segunda-feira – em uma clara tentativa de animar o lançamento desta semana da edição anual de biquínis da SI.

Em uma imagem, Britt pode ser vista usando um chapéu de cowboy enquanto usava um maiô vermelho quase imperceptível. Em outro, a mãe de dois filhos, de 28 anos, vestiu um vestido vermelho semelhante – finalizando com um grande sorriso. Uma terceira imagem mostra a vaia da estrela do Chiefs em um corpo de água enquanto usava um minúsculo maiô fúcsia.

Mahomes inicialmente tirei as fotos em Belize há vários meses… e ficou obviamente emocionado com os resultados – dizendo logo após algumas das imagens terem retornado: “Quero que as pessoas saibam que podem realizar qualquer coisa, até mesmo coisas que você nunca imaginou que seriam possíveis em seus sonhos mais loucos. “