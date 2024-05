Brittany Mahomes deslumbra com seu estilo sexy na festa de 60 anos da SI Swim com o apoio incondicional do marido Patrick

Brittany Mahomes fez sucesso como parte da classe Rookie de 2024 da Sports Illustrated Swimsuit, comemorando seu novo título com uma aparência deslumbrante. Em 16 de maio, Brittany, coproprietária do time de futebol Kansas City Current e mãe de dois filhos, participou da festa de lançamento do 60º aniversário do SI Swimsuit no Hard Rock Hotel em Nova York.

O jovem de 28 anos, casado com Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesirradiava confiança e estilo no tapete vermelho.

Brittany impressionou com um vestido com intrincados apliques florais metálicos, criando elementos de esconde-esconde em todo o vestido. Ela carregava uma pequena bolsa prateada com detalhes em ouro e complementada com joias de prata, incluindo anéis e brincos pendurados.

Brittany Mahomes chama a atenção com luxuoso tratamento facial dourado em visita ao salão

Uma estreia no SI Swim

A estreia de Brittany no SI Swim revelou um novo lado de seu estilo moderno. Para o ensaio fotográfico, fotografado por Derek Kettela em San Pedro Ambergris Caye, Belize, ela desfilou com biquínis vermelhos e maiôs atrevidos.

Refletindo sobre sua experiência na SI Swimsuit, Mahomes expressou que nunca imaginou que essa oportunidade surgiria em seu caminho, mas ela a abraçou de todo o coração.

Brittany Mahomes derrete Patrick Mahomes com uma sessão de trajes de banho com uma música de Taylor Swift

“Nasci em 1989, reinventei-me pela primeira vez em 2014, e uma parte de mim foi recuperada em 2023 com o relançamento deste álbum que tanto amo”, disse. Mahomes escreveu.

“Nunca, em meus sonhos mais loucos, imaginei a magia que você espalharia em minha vida por tanto tempo.”

“Este momento é um reflexo da floresta pela qual vagamos e de todo esse amor entre nós ainda brilhando na escuridão mais escura. Apresento a vocês, com gratidão e admiração selvagem, minha versão de 1989. Ele está esperando por você.”