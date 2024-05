Brittany Mahomes e sua mensagem poderosa para as mulheres causam impacto nas redes sociais

Tele é o mais recente Edição de maiôs da Sports Illustrated está ganhando as manchetes com o recurso impressionante de Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes. Filmadas por Derek Kettela em Belize, as fotos capturam a empresária em toda a sua beleza natural. Apesar da atenção, Mahomes manteve-se fiel a si mesma, uma qualidade que transparece em cada cena.

Em entrevista à Sports Illustrated, Mahomes expressou sua gratidão pela oportunidade inesperada, dizendo: “Como uma garota de Tyler, Texas, que realmente conhecia esportes, nunca em um milhão de anos pensei que estaria em [the SI Swimsuit Issue]. Estou muito grato por esta oportunidade.” Sua atitude realista e surpresa genuína por ser apresentada a tornam compreensível e cativante para os fãs de todos os lugares.

Brittany Mahomes derrete Patrick Mahomes com uma sessão de trajes de banho com uma música de Taylor Swift

Falando sobre suas esperanças quanto ao impacto de seu filme, Mahomes compartilhou: “As pessoas vão te amar ou te odiar, mas encontrar seus valores e o que faz de você ‘você’ para ser a melhor versão de si mesmo é o que realmente importa. saúde e bem-estar, ser uma ótima esposa ou mãe, ou objetivos profissionais, ser a melhor versão de você é a coisa mais importante que você pode ser.”

Sua mensagem fortalecedora sobre permanecer fiel a si mesmo ressoa nas mulheres de todos os lugares, servindo como inspiração para abraçar a individualidade e a autenticidade.

A esposa de Patrick Mahomes inspira com mensagem de valor próprio

O apoio de sua família tem sido evidente, com Patrick Mahomes postando as fotos dela em suas histórias no Instagram com três emojis de coração, mostrando seu orgulho e admiração por sua esposa. Seu cunhado, Jackson, também expressou seu apoio, comentando que ela “matou”, mostrando o forte vínculo dentro da família Mahomes.

Além do artigo da revista, Mahomes tem chamado a atenção nas redes sociais com sua roupa deslumbrante do Grande Prêmio de Miami e dando aos fãs uma visão dos bastidores de sua sessão de fotos da Sports Illustrated. Sua confiança e graça cativaram o público, tornando-a um trending topic em diversas plataformas.

A edição de maiôs da Sports Illustrated com Brittany Mahomes deve chegar às bancas em breve, e está claro que sua presença continuará a causar impacto no mundo dos esportes e além. Com sua mensagem poderosa e estilo simples, Mahomes está, sem dúvida, deixando uma impressão duradoura nos fãs de todos os lugares.